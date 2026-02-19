أول تعليق من حماس على الاجتماع الأول لمجلس السلام بشأن غزة

علق الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، على الاجتماع الأول لمجلس السلام بشأن غزة، الذي افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوقت سابق من يوم الخميس.

وأكد قاسم، أن "الاختبار الحقيقي لما أعلنه القادة في اجتماع مجلس السلام من مواقف وقرارات هو قدرتهم على إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته لوقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفلسطينية "ًصفا".

وشدد الناطق بإسم حركة حماس، على ضرورة عمل مجلس السلام على إلزام الاحتلال بتنفيذ الاستحقاق الواقعة عليه، وبدء عملية إغاثة حقيقية وإطلاق عملية الإعمار.

وأوضح أن تجربة الأشهر الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار، تؤكد أن الاحتلال لا يهتم لمثل هذه المواقف، طالما لم يصاحبها ضغط حقيقي.

افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام من أجل غزة في العاصمة واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي إن مجلس السلام هو من إنجازات إداراته إلى جانب إنهاء عدد من الحروب، لافتا إلى أن الأوضاع في غزة معقدة.

وأوضح ترامب أن تحقيق السلام صعب لكننا سنصل إليه، وهناك الكثير من العمل بحاجة للإنجاز في غزة.