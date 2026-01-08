موهبة حقيقية.. مدرب منتخب مصر يكشف سبب اختيار برشلونة لحمزة عبد الكريم

كشف أحمد فوزي، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للناشئين، الأسباب التي دفعت نادي برشلونة لاختيار اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن انضمامه للنادي الإسباني الكبير جاء نتيجة موهبة حقيقية وإمكانيات مميزة.

وقال فوزي في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس، إن حمزة عبد الكريم يُعد لاعبًا مبشرًا للغاية، ويتمتع بإمكانيات فنية وبدنية قوية، موضحًا: «حمزة لاعب هايل ولديه إمكانيات كويسة جدًا، يمتلك قوة بدنية واضحة، وهو لاعب كرة مميز، كما أن ارتقاءاته مميزة».

وأضاف مدرب حراس منتخب الناشئين أن اختيار نادي بحجم برشلونة للاعب ناشئ مثل حمزة عبد الكريم لم يأتِ من فراغ، بل يعكس ثقة كبيرة في قدراته وإمكاناته المستقبلية، مشددًا على أهمية التعامل مع اللاعب بهدوء في هذه المرحلة.

واختتم فوزي تصريحاته قائلًا: «لازم نصبر على حمزة لأنه لاعب مبشر، والمستقبل قد يكون كبيرًا بالنسبة له إذا استمر في التطور والعمل الجاد».