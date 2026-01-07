سر تأخر سفر حمزة عبد الكريم للانضمام لبرشلونة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض مباراة فاركو يوم السبت المقبل، ‏ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.‏



وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للفترة القادمة.‏



انطلق المران بمجموعة من التدريبات البدنية، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، فيما بدأ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق المشاركة ‏بصورة تدريجية في التدريبات، بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة.‏



بينما استمر كريم فؤاد في تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي يخضع له، فيما واصل ثنائي الفريق محمد شريف وأحمد عبد القادر تدريبات التأهيل البدني ‏من الإصابة.‏



وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان حمزة عبدالكريم لا يزال يشارك في تدريبات الفريق رغم إتفاقه النهائي علي الأنتقال الي برشلونه الإسباني.



وأضاف أن اللاعب في مراحل إستخراج التأشيرة قبل السفر الي اسبانيا للخضوع للكشف الطبي.

