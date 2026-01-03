من الأهلي إلى برشلونة.. حمزة عبد الكريم يقترب من خطوة العمر .. وبنود تحسم الصفقة في الصيف المقبل

اقترب نادي برشلونة الإسباني من حسم واحدة من الصفقات اللافتة على مستوى المواهب الشابة بعدما بات قريبًا من إعلان التعاقد مع المصري حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في خطوة تعكس ثقة النادي الكتالوني في قدرات اللاعب وإمكاناته المستقبلية.

ووفقًا لمصادر مسئولة داخل النادي الأهلي توصل الأهلي وبرشلونة إلى اتفاق يقضي بإعارة حمزة عبد الكريم لمدة ستة أشهر دون مقابل مادي على أن يتضمن العقد خيار شراء نهائي لصالح النادي الإسباني مقابل مبلغ يُقدّر بنحو 1.5 مليون يورو بخلاف بعض الإضافات والامتيازات المرتبطة بمشاركات اللاعب وتطوره الفني إلى جانب بند يمنح الأهلي نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا.

تألق دولي فتح أبواب أوروبا

وجاءت هذه الخطوة بعد التألق اللافت لحمزة عبد الكريم مع منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا خلال مشاركته في كأس العالم التي أُقيمت في قطر حيث نجح في تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر ليخطف الأنظار ويضع نفسه ضمن دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية قبل أن يحسم برشلونة السباق.

هذا الظهور القوي عزز من قناعة الكشافين بإمكانات اللاعب خاصة في ظل امتلاكه حلولًا هجومية متنوعة وقدرة على اللعب في أكثر من مركز في الخط الأمامي.

بنود حاسمة في عقد الإعارة

ويتضمن عقد الإعارة موعدًا محددًا لتفعيل خيار الشراء حيث يحق لبرشلونة اتخاذ القرار النهائي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

وفي حال رغب النادي الكتالوني في تفعيل البند يتعين عليه إخطار الأهلي رسميًا وسداد القيمة المتفق عليها قبل انتهاء هذه المهلة وإلا يُعتبر خيار الشراء لاغيًا.

وفي تطور لافت طلب النادي الأهلي إدراج بند تأمين مالي في عقد الإعارة تحسبًا لتعرض اللاعب لإصابة قوية قد تؤثر على مستقبله وهو ما قوبل بالرفض في البداية من جانب برشلونة قبل أن يوافق النادي الإسباني في نهاية المطاف لتُحسم واحدة من أبرز النقاط الخلافية في المفاوضات.

بند يضمن البيع شبه النهائي

ويتضمن العقد الثلاثي بين الأهلي وبرشلونة واللاعب بندًا حاسمًا ينص على تفعيل خيار الشراء تلقائيًا حال مشاركة حمزة عبد الكريم في خمس مباريات فقط مع الفريق الثاني لبرشلونة خلال فترة الإعارة وهو ما يعني أن انتقاله بشكل نهائي بات قريبًا بنسبة كبيرة ويقلل من احتمالية عودته إلى الأهلي بعد انتهاء الستة أشهر.

خطة برشلونة لتجهيز اللاعب

ويخطط برشلونة لتسجيل حمزة عبد الكريم ضمن صفوف الفريق الرديف أو فريق الشباب تحت 19 عامًا خلال ما تبقى من الموسم الجاري على أن يتم تقييمه فنيًا وبدنيًا تمهيدًا لدمجه تدريجيًا داخل منظومة النادي.

ويمثل اللاعب إضافة مستقبلية للمشروع الشبابي الذي يعتمده برشلونة في السنوات الأخيرة خاصة مع سياسة الاعتماد على المواهب الواعدة وإعدادها داخل بيئة تنافسية عالية.

أرقام تعكس موهبة استثنائية

أتم حمزة عبد الكريم عامه الثامن عشر مؤخرًا وتبلغ قيمته التسويقية حاليًا نحو 100 ألف يورو. وعلى مستوى النادي الأهلي شارك اللاعب في خمس مباريات مع الفريق الأول بمختلف المسابقات منها أربع مباريات خلال الموسم الحالي في مؤشر واضح على ثقة الجهاز الفني في قدراته رغم صغر سنه.

أما مع منتخب مصر للناشئين فقد خاض 19 مباراة دولية سجل خلالها 12 هدفًا ليؤكد مكانته كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في الكرة المصرية والعالمية.