إعلامي عن حمزة عبد الكريم: كان من حاملي الكرات في نهائي الأهلي والترجي

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، صورة للاعب حمزة عبد الكريم المنتقل حديثا إلى برشلونة من النادي الأهلي.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق حمزة عبد الكريم كان من ضمن حاملي الكرات في نهائي الأهلي والترجي التونسي منذ عامين".

حمزة عبد الكريم

ووافق الأهلي رسميًا على انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة على سبيل الإعارة حتى يونيو، مع خيار الشراء مقابل 1.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت وحوافز قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 ملايين يورو، مع حصول الأهلي على 15% من قيمة إعادة البيع مستقبلًا.

وبذلك، يصبح حمزة أول لاعب مصري في تاريخ نادي برشلونة، عبر بوابة «لا ماسيا»، في خطوة تحمل الكثير من الطموح، لكنها أيضًا تضع اللاعب أمام اختبار حقيقي في واحدة من أصعب مدارس كرة القدم في العالم.