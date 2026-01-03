إعلامي يكشف موعد عودة أشرف بن شرقي لمران الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات إصابة لاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي، وموعد عودته للمران مع القلعة الحمراء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أشرف بن شرقي سينتظم في تدريبات الأهلي بداية من غدًا واللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية”.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة الجولة الرابعة بين الأهلي ويانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري في الثالثة عصرًا على ملعب دار السلام ملعب الفريق التنزاني.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة فاركو اليوم السبت في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.