لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

إعلامي يكشف موعد عودة أشرف بن شرقي لمران الأهلي

سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تطورات إصابة لاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي، وموعد عودته للمران مع القلعة الحمراء.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “أشرف بن شرقي سينتظم في تدريبات الأهلي بداية من غدًا واللاعب يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة في العضلة الخلفية”.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على إقامة مباراة الجولة الرابعة بين الأهلي ويانج أفريكانز يوم 31 يناير الجاري في الثالثة عصرًا على ملعب دار السلام ملعب الفريق التنزاني.

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.

ويستعد فريق الاهلي لمواجهة فاركو اليوم السبت في تمام الساعه الخامسة مساء بتوقيت القاهرة بالجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

أحمد حسن أشرف بن شرقي الأهلي النادي الأهلي

