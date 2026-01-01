قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إجراء تغييرات على مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد يانج أفريكانز، في الجولتين الثالثة والرابعة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعديل موعد مباراتي الأهلي ضد يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على إقامة مباراة الجولة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء.

موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

كما استقر كاف، على إقامة مباراة الجولة الرابعة بين الأهلي ويانج أفريكانز، يوم 31 يناير الجاري في الثالثة عصرًا على ملعب دار السلام ملعب الفريق التنزاني.