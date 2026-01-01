قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي

كريم ناصر

سلط شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق الضوء على العديد من الملفات الهامة داخل القلعة الحمراء فى الآونة الأخيرة.

قال شادي محمد مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق عبر تصريحات تليفزيونية: إدارة الأهلي أبرمت تعاقدات قوية خلال الفترة الماضية، ونجحت في ضم أسماء كبيرة وذات ثقل فني واضح.

تابع: ييس توروب قدم عملًا مميزًا مع الفريق، واعتمد على أسلوب اللعب غير المركزي، وده خلق حالة انسجام واضحة بين النجوم داخل الملعب.

واصل: أشرف بن شرقي ظهر بشكل مختلف تحت قيادة توروب، ومعاه محمود حسن تريزيجيه، خاصة مع قدراتهم على الاختراق، والمدرب بيُجيد توظيف اللاعبين النجوم والاستفادة من إمكانياتهم.

أضاف: الدانماركي ييس توروب هو من رفض التعاقد مع حامد حمدان، لأنه أكد عدم حاجته للاعب في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من عنصر مميز في نفس المركز.

وأكمل : في الفترة الأخيرة ظهرت نغمة الصفقات للضغط على الأهلي، وراها وكلاء وصفحات هدفهم تحقيق مكاسب خاصة، والأهلي لازم يتعاقد فقط حسب احتياجاته الفنية.

وأتم: لسه في بعض المراكز محتاجة تدعيم داخل الفريق، وعلى رأسها مركز رأس الحربة لزيادة الفاعلية الهجومية.

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

تجربة فضائية غير متوقعة.. بشرى من المدار والسبب فأرة عائدة| ماذا حدث؟

رونالدو

رونالدو ليس الأول.. مفاجآت قائمة أغنى 10 لاعبي كرة قدم في العالم

سبب وفاة الإعلامية نيفين القاضي .. تفاصيل مرضها والأعراض

مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

التفتيش على 373 منشأة وجمع 189 ألف طن قش أرز بالشرقية خلال 2025

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

