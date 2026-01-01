قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم السودان.. مواهب صنعت الفارق في كاس الأمم الإفريقية
الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط للشارع
«يغيّر كلامه ويدفع بالصفقات الفاشلة».. إسلام صادق يسخر من مواصفات المدير الفني الجديد للزمالك
عمرو دياب ومحمد رمضان وشيرين .. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة خلال 2026
دعاء للأبناء في العام الجديد.. ردده يحفظهم الله ويسعدهم
مقر إقامة الأمير وليام والأميرة كيت.. محاولة فاشلة لاقتحام قصر كنسينجتون
ملف الحريف يتعقد.. الأهلي يتعثر فى تجديد عقده والزمالك يتراجع عن ضمه
متى تنتهي مهلة التصالح في مخالفات البناء؟.. الشروط والأوراق
أسرار لم تُكشف من قبل… شادي محمد يفتح الملفات المغلقة في الأهلي
إيران على صفيح ساخن.. صدامات بين محتجين وقوات الأمن بمحافظات الجنوب
الأوقاف تفتح باب التسجيل للأئمة الراغبين في أداء صلاة التهجد بالمساجد الكبرى
رياضة

الأهلي يوافق على رحيل الموهبة الصاعدة إلى برشلونة| تفاصيل مثيرة

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول احتراف حمزة عبدالكريم نجم النادي الأهلي فى نادي برشلونة الإسباني.

وذكر المصدر أن النادي الأهلي وافق على عرض نادي برشلونة الأخير للتعاقد مع حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة في يناير الجاري، بعدما عدل النادي الكتالوني بنود العقد.

أفاد أن نادي برشلونة الإسباني كشف عن بنود العرض المقدم للنادي الأهلي للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، حيث رفع نسبة إعادة البيع المستقبلية من 10% إلى 15%، إلى جانب زيادة قيمة خيار الشراء.

وشدد على أن خيار الشراء من جانب نادي برشلونة لمهاجم النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم كان محددًا في البداية بـ1.25 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة الممتدة لـ 6 أشهر من يناير إلى يونيو، إلا أن برشلونة قد رفعه إلى 1.5 مليون يورو.

واختتم حديثه قائلا: إضافة إلي مكافآت إضافية مرتبطة بمشاركته مع برشلونة، سترتفع قيمتها من ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.

الأهلي حمزة عبدالكريم برشلونة الدوري الإسبالني الليجا

