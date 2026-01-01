الأهلي يوافق على رحيل الموهبة الصاعدة إلى برشلونة| تفاصيل مثيرة

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي آخر المستجدات حول احتراف حمزة عبدالكريم نجم النادي الأهلي فى نادي برشلونة الإسباني.



وذكر المصدر أن النادي الأهلي وافق على عرض نادي برشلونة الأخير للتعاقد مع حمزة عبد الكريم على سبيل الإعارة في يناير الجاري، بعدما عدل النادي الكتالوني بنود العقد.

أفاد أن نادي برشلونة الإسباني كشف عن بنود العرض المقدم للنادي الأهلي للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، حيث رفع نسبة إعادة البيع المستقبلية من 10% إلى 15%، إلى جانب زيادة قيمة خيار الشراء.



وشدد على أن خيار الشراء من جانب نادي برشلونة لمهاجم النادي الأهلي الشاب حمزة عبدالكريم كان محددًا في البداية بـ1.25 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة الممتدة لـ 6 أشهر من يناير إلى يونيو، إلا أن برشلونة قد رفعه إلى 1.5 مليون يورو.

واختتم حديثه قائلا: إضافة إلي مكافآت إضافية مرتبطة بمشاركته مع برشلونة، سترتفع قيمتها من ثلاثة إلى خمسة ملايين يورو، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية إسبانية.