مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
استجابة لضغوط أمريكية.. إسرائيل تتهيأ لفتح معبر رفح خلال أيام
أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026
مواعيد مباريات اليوم 1-1-2026 والقنوات الناقلة
سعر الدولار اليوم الخميس الأول من يناير 2026
رغم إجازة البنوك.. التضامن تقرر فتح جميع فروع بنك ناصر اليوم لصرف المعاشات
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

طاهر أبو زيد: الأهلي تعامل باستهتار مع بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة

طاهر ابو زيد
طاهر ابو زيد
باسنتي ناجي

يرى طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي عانى من حالة من الاستهتار والتهاون خلال مشاركته في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، مؤكدًا وجود خلل في التركيز والاهتمام داخل منظومة الفريق.

طاهر ابو زيد 

وقال طاهر أبو زيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك حالة من عدم التركيز والاهتمام داخل النادي الأهلي على المستوى الفني والإداري، موضحًا أن البطولتين لم تحصلا على الاهتمام الكافي.

وأضاف: "هناك عدم اهتمام واضح ببطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، خاصة أن كأس مصر جاء في توقيت صعب بالتزامن مع بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في غياب التركيز الفني والإداري".

وتابع: "لو هنحط عنوان للحالة دي، فهي الاستهانة في التعامل مع البطولتين".

وعن رد فعل الجماهير، أوضح أبو زيد أن الغضب الجماهيري موجود، لكنه ليس بالقوة المعتادة، قائلًا: "بكل تأكيد الجمهور زعلان، لكن مش مركز أوي، لأن الجماهير كلها، ومنها جماهير الأهلي، مركزة في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على تحميل اللاعبين جزءًا كبيرًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة غير متجانسة، وقال: "بكل تأكيد ألوم اللاعبين، لأن الفريق ظهر بحالة من عدم التجانس والاستهانة بالخصم".

طاهر ابو زيد الاهلي الزمالك

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء

الخميس 1 يناير إجازة لهؤلاء فقط.. تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

صلاح

بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

الرئيس السيسي

برلماني: دبلوماسية مصر في 2025 أعادت الاعتبار لمنطق الدولة

المقر الانتخابي للدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد

السيد البدوي يجهز فيلا كمقر انتخابي له يشبه حزب الوفد.. صور

مجلس الشيوخ

النائب أحمد حافظ: الدولة تمضي بثبات نحو تنمية شاملة والمواطن في صدارة الأولويات

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال

أسعار ومواصفات ميتسوبيشي إكسباندر في السوق المصري

ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر
ميتسوبيشي إكسباندر

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

