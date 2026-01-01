طاهر أبو زيد: الأهلي تعامل باستهتار مع بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة

يرى طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي عانى من حالة من الاستهتار والتهاون خلال مشاركته في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، مؤكدًا وجود خلل في التركيز والاهتمام داخل منظومة الفريق.

طاهر ابو زيد

وقال طاهر أبو زيد، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن هناك حالة من عدم التركيز والاهتمام داخل النادي الأهلي على المستوى الفني والإداري، موضحًا أن البطولتين لم تحصلا على الاهتمام الكافي.

وأضاف: "هناك عدم اهتمام واضح ببطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، خاصة أن كأس مصر جاء في توقيت صعب بالتزامن مع بطولة كبيرة مثل كأس الأمم الإفريقية، وهو ما تسبب في غياب التركيز الفني والإداري".

وتابع: "لو هنحط عنوان للحالة دي، فهي الاستهانة في التعامل مع البطولتين".

وعن رد فعل الجماهير، أوضح أبو زيد أن الغضب الجماهيري موجود، لكنه ليس بالقوة المعتادة، قائلًا: "بكل تأكيد الجمهور زعلان، لكن مش مركز أوي، لأن الجماهير كلها، ومنها جماهير الأهلي، مركزة في بطولة كأس الأمم الإفريقية".

واختتم نجم الأهلي السابق تصريحاته بالتأكيد على تحميل اللاعبين جزءًا كبيرًا من المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفريق ظهر بصورة غير متجانسة، وقال: "بكل تأكيد ألوم اللاعبين، لأن الفريق ظهر بحالة من عدم التجانس والاستهانة بالخصم".