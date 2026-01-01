كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

انتهت مواجهات دور المجموعات لبطولة أمم افريقيا المقامه حاليا في المغرب وتستمر حتي 18 يناير المقبل.

وتأهل 16 منتخبا إلى دور الــ16 وهي المغرب ومالي من المجموعة الأولي ومصر وجنوب أفريقيا من المجموعة الثانية ومن المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، تنزانيا، والمجموعة الرابعة: السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنين، والمجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، السودان، والمجموعة السادسة: ساحل العاج، الكاميرون، موزمبيق.

ويتضمن برنامج دور الــ16 أولى المواجهات ستكون بين السنغال والسودان في الملعب الكبير بطنجة يوم السبت المقبل وفي ذات اليوم يلتقي مالي وتونس وملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ويوم الأحد يلتقي المغرب وتنزانيا (ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط) ،جنوب إفريقيا - الكاميرون (ملعب البريد في الرباط) .

ويلتقي يوم الأثنين مصر وبنين في اغادير، نيجيريا وموزمبيق في المركب الرياضي في فاس ، ويوم الثلاثاء الجزائر - جمهورية الكونغو الديموقراطية في (الملعب الأولمبي في الرباط) ، ساحل العاج - بوركينا فاسو (الملعب الكبير في مراكش).