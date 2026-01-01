قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبيرة أبراج تعلن مفاجأة لجماهير الأهلى وتطالب الزمالك بتغيير التيشيرت

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
البهى عمرو

أكدت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، أن عام 2026 سيكون مميزا لـ فريق بيراميدز، وأن بيراميدز سيكون رقم واحد خلال هذا العام.

وقالت "خير"، خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، إن العام الحالي سيخدم فريق بيراميدز، لكن في نهاية العام سيكون الحظ للنادي الأهلي.

ولفتت إلى أن فريق نادي الزمالك لن يكون مميزا خلال العام، وأنه عليه أن يغير التيشيرت الأبيض، لأن اللون الأبيض يأخذ طاقة كل الألوان، ولا يمتلك قوة ثابتة مثل اللون الأحمر.

وأضافت أن النادي الأهلي في مباريات ما يقوم بتغيير التيشيرت، وأن هذا الأمر يكون له تأثير سلبي على المباراة، وأن طاقة اللون تعطي قوة. 

وكشفت خبيرة الأبراج والعلوم الفلكية، إيمان خير، عن توقعها لـ منتخب مصر خلال العام الحالي 2026، وقالت إن مصر ستحصد بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وأضافت "خير"، خلال لقائها عبر احتفالية خاصة تقدمها قناة "صدى البلد" بمناسبة رأس السنة، أن مصر خلال بطولة كأس العالم ستقوم بأداء مشرف، لكن لن تحقق مراكز متقدمة.

وكشفت خبيرة الأبراج، أن عام 2026 يحمل طاقة مختلفة تمامًا، مليئة بالتحولات الجذرية والإيجابية لعدد كبير من الأبراج ونجوم الفن، مؤكدة أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها الانفراج والبدايات الجديدة بعد سنوات من الضغوط.

وقالت “خير” إن الأبراج الترابية (العذراء، الجدي، الثور) ستشهد طفرة مالية واستثمارية كبيرة تستمر لسبع سنوات، قائلة: "الأبراج الترابية داخلة على فترات فلوس واستثمارات قوية بدعم طاقة الحصان الناري في الفلك الصيني".

وأضافت أن برج العقرب سيكون الأكثر حظًا في الشهرة المهنية، بينما يمثل عام 2026 عامًا مفصليًا لمواليد برج السرطان، موضحة: "السرطان داخل على سنة تغيير جذري، شخصية أقوى وتركيز مهني أعلى".

العلاقات العاطفية

وفيما يخص العلاقات العاطفية، توقعت تحسنًا ملحوظًا بداية من شهر فبراير، مؤكدة: "العقرب ممكن يعيش سنة زواج، الحوت هيحب قوي بس ممكن يهرب من الجواز، والجوزاء والعذراء والحمل والميزان علاقاتهم هتتحسن على مراحل".

علم الأرقام
وشددت على أهمية علم الأرقام، قائلة: "لكل إنسان مسار رقمي حسب اسمه وتاريخ ميلاده، وده بيساعده يختار التوقيت الصح لقراراته، وكمان أكتر وقت طاقة إيجابية للمبدعين بيكون وقت الفجر من 3:30 لـ 6:30، وقت صفاء الكون".

الأهلى الزمالك خبيرة أبراج بيراميدز الأهلي نادي الزمالك

