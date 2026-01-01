قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
مع بداية عام 2026 .. 30 دعاء للرزق والبركة وخيري الدنيا والآخرة
حصاد السياحة والآثار في 2025| اكتشافات وطفرة في الأرقام السياحية
بلون آيفون البرتقالي الجذاب.. هونر تكشف مواصفات Honor Power 2
احتجاجات واسعة في إيران.. متظاهرون يُضرمون النار في مقر للباسيج
باهر المحمدي بعد تمديد تعاقده مع المصري: قرار القلب
ماذا كان يقول الرسول في السنة الجديدة ؟.. هدي نبوي وقرآني لا تغفله
من الإذاعة إلى المتحف.. صفاء أبو السعود تستعرض أجمل ذكرياتها لعام 2025
زيلينسكي: 90% من اتفاقية إنهاء الحرب مع روسيا جاهزة
أجواء كرنفالية في كفر الشيخ ابتهاجاً بالعام الجديد 2026 .. شاهد
يبدأ 10 يناير.. تفاصيل التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

نهلة الشربيني

اعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عن موافقته على فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، وذلك اعتبارًا  من 10 يناير 2026، ولمدة أسبوعين.

استقبال الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 

جامعة القاهرة الأهلية اليوم السبت، في استقبال دفعة جديدة من الطلاب وذلك للالتحاق بكليات الجامعة في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2025-2026.

وقد فتحت الجامعة باب التقديم للطلاب وفق الحدود الدنيا للقبول المحدد في اجتماع مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية وذلك بتاريخ 7-8-2025 و طبقاً للتنسيق الداخلي للجامعة في حدود الأماكن المتاحة.

ويقدم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة أوراقهم وسداد مصروفات فتح الملف بداية من أمس السبت 27 ديسمبر 2025 حتى يوم الخميس 8 يناير 2026.

كما يتم إعلان نتيجة القبول يوم الأحد 11 يناير 2026، ويتم تسليم أصول الأوراق وسداد المصروفات من يوم الأثنين 12 يناير 2026 حتى يوم الأثنين 19 يناير 2026.

وجاءت الحدود الدنيا للتنسيق بالجامعة كالآتى:-

91.65 % للقبول بكلية الطب

89.22 % للقبول بكلية طب الأسنان

85.47 % القبول بكلية العلاج الطبيعى

87.66 % الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة

71.56 % كلية الطب البيطرى

73.75 % كلية التمريض

77.3 % كلية الهندسة" هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة

68.91 % كلية الهندسة" هندسة إدارة التشييد والبنية التحتية"

86.09 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى " الأمن السيرانى والشبكات علمى علوم

85.63 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى برنامج الذكاء الاصطناعى علمى علوم

69.22 % كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى الأمن السيرانى والشبكات علمى رياضة

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

