خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
أخبار البلد

التعليم العالي: مستشفى جامعة الجيزة الجديدة يجسد رؤية الدولة لبناء نظام صحي حديث

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

ألقى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كلمة خلال فعاليات افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال وزير التعليم العالي إن افتتاح المستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة، الذي وصفه بأنه حدث مهم يُعد إضافة استراتيجية نوعية لمنظومة المستشفيات الجامعية في مصر، ويجسد بوضوح رؤية الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو بناء نظام صحي حديث، ومتكامل، ومستدام، قادر على تلبية احتياجات المواطنين وفق أعلى المعايير الدولية.

وأضاف عاشور: يطيب لي في هذا المقام أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على جهوده الدؤوبة ودعمه المستمر لملف تطوير المنظومة الصحية والتعليمية، وحرصه الدائم على المتابعة الميدانية وتذليل التحديات، بما أسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحويل الرؤى الوطنية إلى مشروعات واقعية تخدم المواطن المصري.

وتابع: يأتي هذا الافتتاح في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030، ولا سيما تطوير البنية التحتية الصحية وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي رائد للسياحة الصحية، من خلال تقديم خدمات طبية متقدمة بمعايير عالمية، وبكوادر مؤهلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري، كما يُمثل افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، بما يضمه من بنية تحتية متطورة ومرافق طبية متكاملة، خطوة نوعية تعزز دور المستشفيات الجامعية في دعم المنظومة الوطنية للسياحة الصحية، وتؤكد قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وسلط وزير التعليم العالي الضوء على منظومة كليات الطب في مصر ومستشفياتها الجامعية، وما حققته من توسع ملموس وإسهام فاعل في دعم المنظومة الصحية الوطنية خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية يبلغ حاليًا 145 مستشفى جامعيا، وينضم إليها اليوم مستشفى جامعي جديد، ليصل الإجمالي إلى 146 مستشفى جامعيًا على مستوى الجمهورية، وتسهم هذه المستشفيات بتقديم نحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية، وقد استفاد من خدماتها خلال عام 2025 ما يقرب من 32 مليون مواطن، كما تم إجراء نحو 658 ألف عملية جراحية، من بينها حوالي 390 ألف عملية جراحية ذات مهارة متقدمة.

وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية تضم 38 ألف سرير، من بينها ما يقرب من 5 آلاف سرير رعاية مركزة بمختلف تخصصاتها، ونحو 1200 حضّانة، ويشرف على العمل بها أكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين والإداريين، بما يعكس حجم الجهد المبذول في تقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة تعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر؛ حيث سيصبح بنهاية 2026 عدد المستشفيات التابعة لكليات الطب بالجامعات الخاصة 12 مستشفى جامعيًا بطاقة 3000 سرير.

وأشار إلى أن عدد كليات الطب في مصر يبلغ 59 كلية، موزعة بين 24 كلية طب بالجامعات الحكومية، و12 كلية خاصة، و20 كلية أهلية، إلى جانب كُليتين بفروع جامعات أجنبية، وكلية واحدة ضمن جامعات باتفاقيات دولية، بما يعكس التنوع المؤسسي والتوسع المدروس في التعليم الطبي.

ووصف الوزير هذه المنظومة بأنها تعمل بالتوازي مع حجم الإنتاج العلمي المنشور من كليات القطاع الطبي بجامعاتنا ومستشفياتنا الجامعية، ليحتل الإنتاج العلمي من القطاع الطبي الصدارة بنسبة 23%، متصدرة بذلك الإنتاج العلمي عن باقي قطاعات العلوم الأخرى.

وأشار إلى أن نسبة الأبحاث في مجال العلوم الطبية في جامعة الجيزة الجديدة تبلغ 40.6٪ من إجمالي الأبحاث الصادرة عن الباحثين بالجامعة في 20٪ في علوم الصيدلة خلال السنوات الثلاث الماضية، وفقًا لقاعدة بيانات السيفال التابعة لـ إلسيفير.

 قال وزير التعليم العالي إن تطوير المستشفيات الجامعية يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان، وتحقيق العدالة الصحية، وتعزيز جودة الحياة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، معربًا عن تمنياته للمستشفى الجامعي التابع لجامعة الجيزة الجديدة بالتوفيق والسداد.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

