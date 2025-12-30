وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعية أجرت خلال العام الجاري نحو 390 ألف عملية جراحية ذات مهارات متقدمة، وتضم أكثر من 38 ألف سرير، من بينها قرابة 5 آلاف سرير رعاية مركزة بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى 1200 حضانة، بما يعكس حجم الدور الذي تقوم به في تقديم الخدمات الطبية المتخصصة.

%75 من خدمات الرعاية الطبية الثالثية

وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية تسهم بنحو 75% من خدمات الرعاية الطبية الثالثية على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنها تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية في مصر.

32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية

وقال عاشور إن ما يقرب من 32 مليون مواطن استفادوا من خدمات المستشفيات الجامعية خلال عام 2025، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في مستوى الخدمات المقدمة.

كوادر طبية مؤهلة وخدمة متكاملة

وأضاف وزير التعليم العالي أن المستشفيات الجامعية يعمل بها أكثر من 30 ألف عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، إلى جانب أطقم التمريض والفنيين والإداريين، بما يضمن تقديم خدمة صحية وتعليمية متكاملة وفق أعلى المعايير.

دعم مستمر لتطوير البنية التحتية الصحية

وشدد عاشور على أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعم وتطوير المستشفيات الجامعية، في إطار رؤية شاملة تستهدف الارتقاء بالقطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.