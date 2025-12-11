أيمن عاشور: 11 فرعًا لجامعات أجنبية في مصر جاهز لحصد الموافقات النهائية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن 11 فرعًا جديدًا لجامعات أجنبية في مصر أصبح جاهزًا للحصول على الموافقات النهائية، بعد استيفائها جميع المعايير الأكاديمية والتنظيمية المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية والجهات المختصة.

وأكد الوزير أن هذه الفروع تمثل خطوة مهمة في التوسع بجذب الجامعات الدولية ذات التصنيفات المتقدمة، بما يدعم رؤية الدولة في توفير تعليم عالمي على أرض مصر، ويُعزّز تنافسية منظومة التعليم العالي، ويوفر برامج دراسية حديثة تخدم احتياجات سوق العمل.

وأشار الدكتور عاشور إلى أن الوزارة تواصل دراسة طلبات جديدة لإنشاء مزيد من الفروع، في إطار استراتيجية تطوير التعليم العالي حتى 2030، وتحقيق التنوع الأكاديمي وزيادة الشراكات الدولية.