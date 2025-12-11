قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد "شمال البسنت-1"في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
محافظ كفر الشيخ يتابع جهود كسح مياه الأمطار بمصيف بلطيم.. صور
برعاية الرئيس السيسي وحضور رئيس الوزراء.. وزير التعليم العالي يعلن نتائج مبادرة "تحالف وتنمية" وتوقيع الاتفاقيات الفائزة
عقب مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
أخبار البلد

إنتاج ١٠ سيارات كهربائية مصرية بالكامل كنموذج مبدئي لإنتاج السيارات محلية الصنع

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
نهلة الشربيني

قال المهندس شريف كمال مدير التسويق في شركة متجر ، إن السيارة الكهربائية المنتجة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، هي مصرية بالكامل، وهي بمثابة مبادرة لإنتاج سيارات محلية الصنع بمكون محلي بنسبة ٧٠٪؜ ، ونسبة شراكة ٩٠٪؜ لأكاديمية البحث العلمي و ١٠٪؜ للشركة المنحة و بالفعل جري انتاج ١٠ سيارات كنموذج مبدئي حتي الآن، مشيرا إلى أنه يوجد اكثر من نموذج وهي: 6 ركاب، و4 ركاب، كما يوجد غيرها في شكل عربية نقل.

وأشار إلى أنها وسيلة مواصلات صغيرة و يمكن استخدامها داخل المدن و تكلفة تشغيلها اقل بكثير من تكلفة نظيرتها بالبنزين ، كما أن سعر السيارة سيكون من ٢٠٠ الف جنيه و حتي ٢٥٠ الف جنيه لسرعات تبدّا من ٦٠ كيلو متر في الساعة وحتي ٩٠ كيلو متر، وًيمكن التحكم فيها الكترونياً.

وأكد أن البطارية و الشاسيه والموتور و الفرش والصناعات المكملة إنتاج محلي بنسبة ١٠٠٪؜ و باقي الأشياء المستخدمة كلوحة التحكم مستورد ك، لافتا الي ان هناك نماذج من السيارة مكيفة و اخري غير مكيفةً.

وأوضح أنه يجري إنتاج اول 10 سيارات حيث أن السيارة قادرة علي منافسة المنتج الأجنبي، مشيرا إلى أنه حال التوسع سيتم العمل علي تاسيس شركة ومصنع للبدء في اول خط انتاج للسيارات الكهربائية وبالفعل نعمل في تلك الإجراءات ، كما أنه  حال الانتهاء من إجراءات الشركة سيتم البدء في الإنتاج من نهاية النصف الثاني من العام المقبل .

التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي السيارة الكهربائية محلية الصنع

