إنتاج ١٠ سيارات كهربائية مصرية بالكامل كنموذج مبدئي لإنتاج السيارات محلية الصنع

قال المهندس شريف كمال مدير التسويق في شركة متجر ، إن السيارة الكهربائية المنتجة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي، هي مصرية بالكامل، وهي بمثابة مبادرة لإنتاج سيارات محلية الصنع بمكون محلي بنسبة ٧٠٪؜ ، ونسبة شراكة ٩٠٪؜ لأكاديمية البحث العلمي و ١٠٪؜ للشركة المنحة و بالفعل جري انتاج ١٠ سيارات كنموذج مبدئي حتي الآن، مشيرا إلى أنه يوجد اكثر من نموذج وهي: 6 ركاب، و4 ركاب، كما يوجد غيرها في شكل عربية نقل.

وأشار إلى أنها وسيلة مواصلات صغيرة و يمكن استخدامها داخل المدن و تكلفة تشغيلها اقل بكثير من تكلفة نظيرتها بالبنزين ، كما أن سعر السيارة سيكون من ٢٠٠ الف جنيه و حتي ٢٥٠ الف جنيه لسرعات تبدّا من ٦٠ كيلو متر في الساعة وحتي ٩٠ كيلو متر، وًيمكن التحكم فيها الكترونياً.

وأكد أن البطارية و الشاسيه والموتور و الفرش والصناعات المكملة إنتاج محلي بنسبة ١٠٠٪؜ و باقي الأشياء المستخدمة كلوحة التحكم مستورد ك، لافتا الي ان هناك نماذج من السيارة مكيفة و اخري غير مكيفةً.

وأوضح أنه يجري إنتاج اول 10 سيارات حيث أن السيارة قادرة علي منافسة المنتج الأجنبي، مشيرا إلى أنه حال التوسع سيتم العمل علي تاسيس شركة ومصنع للبدء في اول خط انتاج للسيارات الكهربائية وبالفعل نعمل في تلك الإجراءات ، كما أنه حال الانتهاء من إجراءات الشركة سيتم البدء في الإنتاج من نهاية النصف الثاني من العام المقبل .