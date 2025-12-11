قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الدواء: تحرير 1500 محضر شرطة لصيدليات مخالفة في المصانع والشركات
اكتشاف بئر غاز جديد “شمال البسنت-1”في الدلتا بإحتياطي 25 مليار قدم
لو عاوز تحلم بحد مات تعمل إيه؟.. داعية إسلامى يوضح الطريقة
صحة غزة: 4 شهداء و10 مصابين جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة
تعرف على طريقة التعامل مع الأطفال المتعرضين للتحرش.. فيديو
الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس

تكريم الطلاب المتميزين
تكريم الطلاب المتميزين
ايمن محمد

كرّم عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مساء التلاميذ المتميزين في رياضة الجمباز، ضمن خطة المديرية لدعم ورعاية الموهوبين رياضيًا.

وأعرب عتلم عن فخره بالإنجازات التي حققها التلاميذ، مؤكدًا أن الرياضة المدرسية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته البدنية والعقلية، مشيدًا بجهود المدربين ومسؤولي الأنشطة، ودور«تربل إس» في اكتشاف المواهب وصقلها. 

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الرياضات الفردية وإتاحة الفرص للتلاميذ لإظهار قدراتهم في مختلف المسابقات.

وقام عتلم بتسليم شهادات التقدير للتلاميذ المتفوقين في الجمباز، مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم استمرار النجاح في البطولات المقبلة.

وشهد الاحتفالية النائب أحمد سلام مدخل عضو مجلس الشيوخ، ووليد جعفر الموجّه العام للتربية الرياضية بالمديرية، والمهندس كريم الخطيب مدير أكاديمية «تربل إس»، ومحمد عبد الرحمن المدير الفني، ومصطفى الشاذلي وهايم أحمد مدربين بالأكاديمية.

وشمل التكريم التلاميذ:

ميرال محمود محمد، كنزي عمرو السيد، هبة محمد علي، ساندي كريم إبراهيم، ريانة أحمد سلام، بتول السيد البدوي، سميرة صالح السيد، لي لي حسام الدين محمد، ليليا أحمد عصام، نيلي محمد الحسيني، سلمى السيد البدوي، هنا محمد علي، ليلى رضا مصطفى، ليلى أحمد زايد.

جنوب سيناء تكريم الطلاب الجمباز التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

افشة

موسم بمليون و800 ألف دولار.. طارق يحيى يفجر مفاجأة بشأن أفشة

حالة الطقس

الأرصاد: أمطار على 8 مناطق.. والرياح تشتد في القاهرة والسواحل

حلمي طولان

ساب الشوط الثاني.. مفاجأة بشأن حلمي طولان في مباراة الأردن

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

ترشيحاتنا

أكاديمية مصر للطيران

أكاديمية مصر للطيران تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوربية للسلامة

احد المراكز المغلقة

الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة لمخالفتها القواعد الطبية

التضامن الاجتماعي

نائبة وزيرة التضامن: المجتمع المدني شريك للحكومة فى التنمية والعمل

بالصور

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

فيديو

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد