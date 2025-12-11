تعليم جنوب سيناء يحتفي بمهارات الجمباز ويكرّم التلاميذ المتفوقين بالتعاون مع تربل إس

كرّم عادل عتلم مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، مساء التلاميذ المتميزين في رياضة الجمباز، ضمن خطة المديرية لدعم ورعاية الموهوبين رياضيًا.

وأعرب عتلم عن فخره بالإنجازات التي حققها التلاميذ، مؤكدًا أن الرياضة المدرسية ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته البدنية والعقلية، مشيدًا بجهود المدربين ومسؤولي الأنشطة، ودور«تربل إس» في اكتشاف المواهب وصقلها.

وأوضح أن هذا التعاون يأتي في إطار دعم الرياضات الفردية وإتاحة الفرص للتلاميذ لإظهار قدراتهم في مختلف المسابقات.

وقام عتلم بتسليم شهادات التقدير للتلاميذ المتفوقين في الجمباز، مقدمًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم استمرار النجاح في البطولات المقبلة.

وشهد الاحتفالية النائب أحمد سلام مدخل عضو مجلس الشيوخ، ووليد جعفر الموجّه العام للتربية الرياضية بالمديرية، والمهندس كريم الخطيب مدير أكاديمية «تربل إس»، ومحمد عبد الرحمن المدير الفني، ومصطفى الشاذلي وهايم أحمد مدربين بالأكاديمية.

وشمل التكريم التلاميذ:

ميرال محمود محمد، كنزي عمرو السيد، هبة محمد علي، ساندي كريم إبراهيم، ريانة أحمد سلام، بتول السيد البدوي، سميرة صالح السيد، لي لي حسام الدين محمد، ليليا أحمد عصام، نيلي محمد الحسيني، سلمى السيد البدوي، هنا محمد علي، ليلى رضا مصطفى، ليلى أحمد زايد.