الإعلان بعد قليل.. ماذا يحتاج مرشحو الدوائر الملغاة للفوز وحالات الإعادة

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل، نتيجة الدوائر الملغاة الـ 19 من انتخابات مجلس النواب، والتي أجريت في الخارج يومي 7 و 8 من نوفمبر و 10 و 11 من الشهر نفسه في الداخل.

نصاب الفوز في انتخابات مجلس النواب

وفي هذا الصدد، نستعرض نصاب الفوز الذي يحتاجه مرشحو جولة الإعادة للفوز بـ انتخابات مجلس النواب.

فبحسب المادة (23)، يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

نصاب الفوز في جولة الإعادة

وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

اعتماد نتيجة الدوائر الملغاة

واعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، منذ قليل، نتيجة انتخابات الجولة الأولى في 19 دائرة ملغاة من المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2025، وكذا نتيجة الإعادة لدائرة إطسا بالفيوم.

وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم اجتماعا، ناقش خلاله النتيجة الرسمية لـ20 دائرة انتخابية من المرحلة الأولى، وكذا البت في التظلمات المقدمة من المرشحين الخاسرين على نتائج الحصر العددي لعدد الأصوات التى أدلى بها الناخبين في انتخابات.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن نتيجة الدوائر رسميا.