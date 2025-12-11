قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرصة فنية كبيرة للموهوبين لعرض إبداعهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي
معلول وبن رمضان والجزيري ضمن قائمة تونس النهائية لأمم أفريقيا
سياح يونانيون يجسّدون رحلة صعود نبي الله موسى بجريد النخيل في سانت كاترين.. فيديو وصور
الوطنية للانتخابات: شكوى واحدة من حزب العدل بنقاط حشد انتخابي في الطالبية والتنسيق مع مدير الأمن
النمسا تحظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات دون 14 عامًا
قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد
الوطنية : التنسيق مع الأمن لإزالة نقاط حشد ناخبين بالطالبية والعمرانية
نادٍ سعودي يزاحم الأهلي فى صفقة سوبر بميركاتو الشتاء
قتلها ليه | والدة عروس المنوفية عن زوجها : بنتي مكنتش بتقول غير حاضر ونعم
الوطنية للانتخابات : تأخر دائرة بالجيزة لعطل سيارة رئيسها
الوطنية: كثافات انتخابية في مسقط رأس المرشحين بالمحافظات.. وموظفون احتياط باللجان
سعوديون ينقذون مقيما مصريا علق داخل سيارته وسط السيول الجارفة في حائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس،  بالتعاون مع مجموعة القوافل المتكاملة «العطاء مصر»، قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي مركزي الخارجة وباريس خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر 2025.

إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وخاصة قرى الأربعين بمركز باريس.

أوضح الزملوط، أن القافلة تشمل إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، هي جراحات المسالك البولية بالمنظار، وجراحة النساء والتوليد للتشخيص والعلاج بالمنظار، إلى جانب الكشف وجراحات العيون، وتهدف القافلة إلى توفير خدمات طبية متقدمة بالمجان، وتقليل الأعباء عن كاهل المرضى من خلال إتاحة الفحوصات والعمليات التخصصية داخل المحافظة.

أضاف المحافظ، أن أعمال الكشف والعمليات بمستشفى الخارجة التخصصي، بدءًا من يوم الخميس وحتى الأحد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا. 

وتدعو محافظة الوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المواطنين إلى الاستفادة من هذه القافلة الطبية، والتوجه في المواعيد المعلنة لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الرعاية الصحية المطلوبة.

