قوافل طبية مجانية لقرى مركزي الخارجة وباريس في الوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، بالتعاون مع مجموعة القوافل المتكاملة «العطاء مصر»، قوافل طبية مجانية لخدمة أهالي مركزي الخارجة وباريس خلال الفترة من 11 حتى 14 ديسمبر 2025.

إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن هذه القافلة تأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، وخاصة قرى الأربعين بمركز باريس.

أوضح الزملوط، أن القافلة تشمل إجراء الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية في عدد من التخصصات الدقيقة، هي جراحات المسالك البولية بالمنظار، وجراحة النساء والتوليد للتشخيص والعلاج بالمنظار، إلى جانب الكشف وجراحات العيون، وتهدف القافلة إلى توفير خدمات طبية متقدمة بالمجان، وتقليل الأعباء عن كاهل المرضى من خلال إتاحة الفحوصات والعمليات التخصصية داخل المحافظة.

أضاف المحافظ، أن أعمال الكشف والعمليات بمستشفى الخارجة التخصصي، بدءًا من يوم الخميس وحتى الأحد، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا.

وتدعو محافظة الوادي الجديد عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، المواطنين إلى الاستفادة من هذه القافلة الطبية، والتوجه في المواعيد المعلنة لإجراء الفحوصات اللازمة والحصول على الرعاية الصحية المطلوبة.