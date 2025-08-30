قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أصوات عذبة تتألق في مبادرة السرد القرآنى بالوادي الجديد

مبادرة السرد القرآني
مبادرة السرد القرآني
منصور ابو العلمين

بأصوات تشجى القلوب وتدمع لها العين من فرط حلاوتها وإبداعاتها في القرأة على مختلف المستويات والأعمار ..الجميع يشارك في مبادرة السرد القرآني بمحافظة الوادي الجديد..

مبادرة يوم السرد القراني

بدأت اليوم السبت مبادرة يوم السرد القراني بمحافظة الوادي الجديد  التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية علي مستوي محافظات الجمهوريه تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف لتسميع القرآن الكريم كاملًا من خلال ‏التلميذ على شيخه أو أحد المساعدين له، بهدف تمكين حفظ التلاميذ للقرآن الكريم، وتدريبهم على ‏مراجعة أكبر قدر من القرآن الكريم في اليوم.، وبث روح التنافس بين التلاميذ، وتشجيع باقي التلاميذ ‏للوصول إلى هذا المستوى من الحفظ، وتدريب مكاتب التحفيظ لاستراتيجيات تحفيظ مختلفة علي مستوي محافظات الجمهورية، بإشراف من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف.


وأكد الشيخ  نبيل سفينة مدير  إدارة الداخلة التعليمية الأزهرية  أن محافظة الوادي الجديد لها باع طويل منذ القدم في حفظ وترسيخ علوم القرآن الكريم وذلك من خلال مكاتب التحفيظ علي مستوي مراكز المحافظه الخمس وتحت رعاية فضيلة  الشيخ شعبان مرعي مدير منطقة الوادي الجديدالأزهرية.


وأكد فضيلة الشيخ شعبان مرعي مدير عام المنطقة الأزهرية  أن المنطقة  لا تألوا جهدا في ترسيخ علوم القرآن وتحفيظه وذلك ليس في العام الدراسي فقط بل يزداد ذلك في عطلة الصيف وذلك تحت لواء فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.

و أوضح  أن المبادرة ستنفذ من اليوم ‏السبت داخل مكاتب التحفيظ، على مدى يوم كامل، يقوم كل تلميذ من التلاميذ ‏بتسميع القرآن الكريم كاملاً على شيخه أو أحد المساعدين له، وإذا لم يستطع التلميذ تسميع القرآن كاملاً في ‏يوم واحد ، يكمل اليوم في تسميع ما ‏يستطيع ثم يدون ذلك في تقريره، ويتم متابعة يوم السرد القرآني عن ‏طريق المتابعة الفعلية من مديري وموجهي شئون القرآن الكريم من المنطقة ومن الإدارة العامة لشئون القرآن ‏الكريم، مع تصوير صور وفيديوهات من فعاليات اليوم لنشرها وبث روح التنافس لدى التلاميذ وتشجيع ‏المزيد منهم على المشاركة في مثل هذه المبادرات.‏


وعن كيفية الاستعداد للسرد، قال ‏إنه في أثناء حفظ القرآن يتم سرد جميع المحفوظ كل فترة (ثلاثة أجزاء- خمسة أجزاء– ربع ‏‏القرآن- عشرة أجزاء)، حتى يتدرب التلاميذ على السرد الكامل، بعد أن يختم التلميذ القرآن الكريم يقوم ‏بمراجعته عدة ختمات (ختمة في عشرة أيام ‏ثم ختمة في سبعة ثم ختمة في ستة ثم في خمسة ثم في أربعة ‏ثم في ‏ثلاثة ثم في يومين حتى يصل لختمة في يوم واحد ويأخذ بين كل ختمتين وقتًا ‏ليراجع أخطاءه ‏ويصوبها.‏

وسيُعقد اختبار تحديد مستوى القراءة والكتابة للتلميذ، فإن كان لا يجيد القراءة يعلم القراءة حتى يتمكن من ‏القراءة والكتابة بشكل ‏صحيح.‏ ثانيا: تصحيح وتسميع الحفظ الجديد: يصحح الشيخ للطالب المقدار الذي ‏سيحفظه وذلك عن طريق تلاوة الشيخ وترديد الطالب خلف شيخه، والمقدار ‏يكون على حسب استيعاب ‏الطالب ثم يقوم بتسميعه في اليوم التالي.‏

الوادي الجديد السرد القرآني اصوات رائعة

