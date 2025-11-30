جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

أكد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، أن محمد السيد، لاعب الفريق، يرفض تجديد تعاقده مع النادي حتى الآن.

وقال السيد، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: "محمد السيد رافض تجديد تعاقده مع الزمالك، ومسؤولو النادي جلسوا معه أكثر من مرة."

وأضاف: "الزمالك لديه رغبة في تجديد تعاقد محمد السيد، والسر وراء استبعاده هو رفضه التجديد للفريق."

وتابع: "الزمالك يتحدث مع محمد السيد، ولديه رغبة قوية في تجديد تعاقد اللاعب، لكن رفض اللاعب التجديد هو السبب وراء استبعاده من التدريبات."

وواصل: "حازم إمام وشيكابالا هما أمهر ثنائي في تاريخ الكرة المصرية وعلى مدار التاريخ."