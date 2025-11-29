اعتذار عمرو يوسف عن تصريحه بشأن الجرأة في المؤتمر الصحفي لفيلمه السلم والثعبان 2

عبر النجم عمرو يوسف عن سعادته الكبيرة بالنجاح الجماهيري الضخم الذي يحققه أحدث أفلامه السلم والثعبان ٢ - لعب عيال - و في الوقت نفسه أكد يوسف من خلال احد البرامج اعتذاره عن تصريحاته بخصوص تعريفه للجرأة في المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمه السلم والثعبان ٢ - لعب عيال - مؤكدا انه مع الجرأة في الافكار و ليس الالفاظ و لكنه قد أخطأ في صياغة كلماته عنها في المؤتمر الصحفي.

في الوقت نفسه أشار يوسف لسعادته الكبيرة بنجاح الفيلم في الوطن العربي كله قفي مصر تجاوز ال٥٠ مليون في أقل من اسبوعين وفي الخليج بيعت أكثر من ٤٢٠ الف تذكرة وهو ما يؤكد ان الجمهور احب الفيلم.

وقال عمرو يوسف فى تصريحات تليفزيونية ، “انا اليوم دا كنت رايح وانا على لحم بطني وركبي بتخبط وخايف من ردود فعل الناس على الفيلم ، والتوتر دا خلانى اقول كلام كله غلط .. وانا فعلا بعتذر عن الكلام دا لأن انا مقتنع ١٠٠% ان الجرأة لازم تكون فى الفكرة او الموضوع بشكل عام ولكن مش بإستخدام الألفاظ الغير مناسبة او ان الفيلم يبقى جريء”.

فيلم السلم والتعبان ٢

وفيلم “السلم والتعبان٢” من إخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني، ويعتبر طرحه ذلك بعد مرور 24 عامًا على عرض الجزء الأول في عام 2001.

يشارك في بطولة الجزء الثاني عمرو يوسف ومعه أسماء جلال حيث سيجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

وقد تم اختيار عمرو يوسف بعد اعتذار هاني سلامة عن المشاركة، بينما قررت حلا شيحة الابتعاد عن التمثيل والعودة للحجاب مرة أخرى.

الفيلم من تأليف أحمد حسني، ويُعد التعاون الرابع بين طارق العريان وعمرو يوسف بعد سلسلة “ولاد رزق”.

يُذكر أن الجزء الأول من “السلم والثعبان” كان من بطولة هاني سلامة، حلا شيحة، وأحمد حلمي، وحقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه.