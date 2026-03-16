رياضة

مدرب باريس سان جيرمان يؤكد على صعوبة المواجهة أمام تشلسي

حسام الحارتي

أكد لويس إنريكي مدربُ باريس سان جيرمان على صعوبة المواجهة ضد تشلسي رغمَ فوز فريقه الكبير ذهاباً، حيث فاز باريس سان جيرمان 5-2 في ذهاب ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويتكرر اللقاء مساء غدا الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج.

واعتبر المدرب الإسباني أن "مباراة الإياب دائما تكون مختلفة" وإنه "ستكون هناك لحظات صعبة".

وأضاف في مؤتمر صحافي "من الواضح أننا لعبنا المباراة الأولى فقط، ولا يزال هناك اللقاء الثاني.. وتكون مباراة الإياب دائماً مختلفة، لأن فريقاً يستعد للخروج من المسابقة ويريد تغيير ذلك.. إنها مباريات معقدة جداً، ونحن مستعدون".

وعند سؤاله عن الريمونتادا غير المكتملة لأستون فيلا الإنجليزي في إياب ربع النهائي الموسم الماضي (3-1 ذهاباً، 3-2 إياباً)، علّق إنريكي "كان ذلك مثالاً واضحاً على ما يمكن أن تصبح عليه مباراة كرة القدم.. ستكون هناك لحظات صعبة، من المعاناة التي يجب أن نعرف كيف نسيطر عليها".

وشدد قائلاً "لدينا الأفضلية، لكن هذه الأفضلية قد تتبخر بسرعة كبيرة".

وبرأيه، "من المستحيل التراخي في دوري الأبطال. تشلسي يملك القدرة على صنع الفرص.. نحن نسعى للسيطرة على المباراة، لكنها مباريات يستحيل التحكم بها".

بدوره شدد أوسمان ديمبيلي على ضرورة التركيز طوال الدقائق التسعين، لأن تشلسي حسب تعبيره فريق كبير وقادر على العودة.

وأضاف أنه يشعر "بحالة جيدة وبكامل الثقة".

وقال المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب "عقليتنا دائماً هي الفوز بالمباريات، لا أن نبقى في آخر 20 متراً للدفاع عن النتيجة".

وأضاف "جئنا إلى هنا من أجل الانتصار، ونعرف أنها ستكون مباراة صعبة، وسنحتاج إلى المعاناة".

وتابع ديمبيلي شارحاً "العام الماضي توّجنا بلقب دوري الأبطال رغم المرور بلحظات صعبة تطلّب فيها الأمر البقاء مركّزين. كانت هناك لحظات كنا فيها جيدين جداً، وأخرى عانينا خلالها، في أستون فيلا وليفربول وأرسنال".

وعن تعامله الذهني مع إصاباته، قال "أصبحت أعرف جسدي أكثر مقارنة بالمواسم السابقة، لذلك تعاملت مع الأمر بهدوء. تحدثت أيضا مع المدرب والطاقم، ونصحوني بالهدوء. لم تكن إصابات طويلة، واليوم أشعر أنني بحالة جيدة وبثقة كاملة".

وأوضح "أسلوب لعب باريس سان جيرمان متطلب جداً، وأنتم تعرفون طريقة لعبي، يجب أن أقوم بالضغط وأن أتراجع، وكان عليّ أن أكون حاضراً بنسبة 100%".

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

محافظ الوادي الجديد تبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية

جراحة دقيقة بمستشفى بنها الجامعى تنقذ مريضا من الشلل

نائب محافظ الوادي الجديد يشهد نهائي مسابقة "عباقرة الوادي " للمصالح الحكومية

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد