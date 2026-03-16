سامح شكري : الرئيس السيسي أكد ضرورة الحكمة وعدم الانجرار لمغامرات تضر الشعوب العربية

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأمن القومي العربي دائمًا جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، مشيرا إلى أن مصر ستقف دائما كتفًا بكتف مع أشقائها في الأزمات، موضحًا أن هناك رؤية مشتركة وتنسيقًا وعملًا مشتركًا لتجاوز هذه الأزمات من خلال الوسائل الدبلوماسية والسياسية، وأن الرئيس السيسي يؤكد دائمًا ضرورة الركون إلى الحكمة والعقل وعدم الانجرار إلى مغامرات تؤدي إلى مزيد من الأضرار على الشعوب العربية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن السؤال المطروح أيضًا يتعلق بتأثر العالم، فالعالم العربي يتأثر، والمنطقة تتأثر، بل إن العالم كله يتأثر.

وأوضح أن هناك أفكارًا عديدة طُرحت في أوقات كثيرة فيما يتعلق بالتضامن بين الدول العربية واتخاذ وسائل وإجراءات مادية لتعزيز الأمن القومي العربي، مؤكدًا أن هذه الأحداث في الوقت الراهن تعزز من أهمية التضامن العربي وتفعيل الآليات للدفاع عن الأمن القومي العربي.