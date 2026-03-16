خبير: استمرار الحرب على إيران يهدد الاقتصاد العالمي

حذر سيد مكاوي الخبير في الشأن الآسيوي من اتساع تداعيات الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، مشيرًا إلى أن الصراع قد يطول على غرار الحروب السابقة في العراق وأفغانستان.

وقال سيد مكاوي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن تكلفة الحرب تجاوزت 12 مليار دولار، بينما تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تتخطى 4 مليارات دولار.

وأشار إلى أن واشنطن تتحرك بالتنسيق مع دول آسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية للحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدًا أن إنهاء الحرب يبقى الخيار الأفضل لتجنب خسائر أكبر.