نفاد تذاكر مباراة الزمالك وإنبي قبل المواجهة المرتقبة في الدوري
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
توك شو

طارق فهمي: المنطقة تشهد محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة

طارق فهمي
طارق فهمي
رنا عبد الرحمن

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف المصري يقوم على ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار والعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الطرح كان موجودا منذ بداية التوترات الأخيرة وما زال يمثل رؤية القاهرة للتعامل مع الأزمة الراهنة.

وأوضح فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن التطورات الحالية تشير إلى حالة من الانفتاح العسكري غير المسبوق في الإقليم، حيث يسعى كل طرف إلى الاستمرار في العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة في محاولة لفرض معادلات جديدة على الأرض عبر القوة.

وأضاف أن هذا التصعيد المتبادل بين الأطراف المتنازعة يثير مخاوف متزايدة من اتساع دائرة الصراع، خاصة في ظل سعي كل طرف لإلحاق أكبر قدر من الخسائر بالطرف الآخر، الأمر الذي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

وأشار إلى أن استمرار العمليات العسكرية بهذا الشكل يعزز من حالة عدم الاستقرار، ويفتح الباب أمام احتمالات تصعيد أوسع قد يمتد تأثيره إلى عدد من دول المنطقة، وهو ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا لاحتواء الأزمة والعودة إلى مسار التهدئة.

وشدد فهمي على أن مصر تتابع تطورات الأوضاع عن كثب، وتحرص على الدفع نحو الحلول السياسية التي تسهم في خفض حدة التوتر، مؤكدًا أن القاهرة حذرت مرارًا من التداعيات السلبية الكبيرة لأي تصعيد عسكري على الأمن القومي العربي.

كما لفت إلى أن بيان جامعة الدول العربية الأخير عكس حجم القلق العربي من التطورات المتسارعة في المنطقة، حيث أكد البيان خطورة التهديدات الراهنة وضرورة العمل على تجنب مزيد من التصعيد الذي قد يفاقم الأوضاع.

وأوضح أن الاجتماع العربي الأخير جاء في إطار التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أهمية توحيد المواقف العربية في هذه المرحلة الدقيقة، والعمل على دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار المنطقة.

واختتم فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحوار والحلول السياسية، مشددًا على أن تجنب الانزلاق إلى مواجهات أوسع يظل أولوية للحفاظ على أمن واستقرار الإقليم.

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

