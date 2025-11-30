توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل

قال عمرو فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لدينا خطة واضحة منذ عشر سنوات، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الزراعة أولوية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف عمرو فاروق، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هناك توسعات جديدة في الرقعة الزراعية بإضافة 3 ملايين فدان، بنسبة 30% من المساحة الزراعية الحالية.

وأشار إلى أننا حققنا العام الماضي صادرات زراعية بقيمة 10.06 مليارات دولار، بالإضافة إلى حاصلات زراعية مُصنَّعة، ونستهدف مع نهاية عام 2030 تخطي 20 مليار دولار من الصادرات الزراعية.

وتابع: من أهم الصادرات المصرية حاليًا العنب، والرمان، والمانجو، والطماطم، والثوم، والفراولة، والجوافة.

