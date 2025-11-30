قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025
بعد غد.. الهيئة الوطنية تعلن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
مُعلّق رياضي: الزمالك خرج بمكاسب من مباراة كايزر تشيفز.. والجماهير تنتظر الأفضل من «بيزيرا»
«سلامتك تهمنا».. وزارة النقل تحذر من السلوكيات الخطرة على السكك الحديدية
توسعات جديدة في الرقعة الزراعية.. مصر تستهدف 20 مليار دولار صادرات زراعية |تفاصيل
ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»
العريس الفرعوني .. دخول استثنائي بزي الملك توت يشعل التصفيق والزغاريد في أسوان |فيديوجراف
4 كلمات تحسن خاتمتك وتنور وجهك وتدخلك الجنة
بتصميم رياضي.. فولكس تقدم أحدث إصدارتها بشكل جديد
جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني
بعد اعتقال «أفغاني» ثانٍ.. ترامب يستشهد بقانون يمنحه سلطة «المنع بالجنسية»
قال عمرو فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن لدينا خطة واضحة منذ عشر سنوات، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الزراعة أولوية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف عمرو فاروق، في مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هناك توسعات جديدة في الرقعة الزراعية بإضافة 3 ملايين فدان، بنسبة 30% من المساحة الزراعية الحالية.

وأشار إلى أننا حققنا العام الماضي صادرات زراعية بقيمة 10.06 مليارات دولار، بالإضافة إلى حاصلات زراعية مُصنَّعة، ونستهدف مع نهاية عام 2030 تخطي 20 مليار دولار من الصادرات الزراعية.

وتابع: من أهم الصادرات المصرية حاليًا العنب، والرمان، والمانجو، والطماطم، والثوم، والفراولة، والجوافة.
 

