قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انطلاقها عالميًا.. مواصفات جيتور G700 الرياضية
إعادة انتخابات مجلس النواب بمحافظة سوهاج كاملة بعد إلغاء الانتخابات بدائرة البلينا
«الإدارية العليا»: إلغاء نتائج انتخابات مجلس النواب في دوائر أرقام 4، 5، 6، 9 في البحيرة
«الإدارية العليا» تُبطل 29 دائرة انتخابية بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025
«الإدارية العليا» تُبطل انتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر 1 و3 و4 و5 بمحافظة المنيا
أشرف صبحي: إجراءات قانونية ضد أي مراهنات في الرياضة.. وساعدنا رمضان صبحي سابقًا
الزمالك يشكو الحكم الرواندي صمويل أوبكوندا للكاف ويُطالب بتقنية «الفار»|تفاصيل
سيارة نجم Fast & Furious للبيع بسعر خيالي.. تفاصيل
سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو
تحدٍ كبير.. جهاد حسام الدين تكشف كواليس تحضيرها لشخصية «شروق» في «كارثة طبيعية»|فيديو
المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أيمن الجميل : الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضى الجديدة تضاعف المساحة المزروعة

رجل الاعمال أيمن الجميل
رجل الاعمال أيمن الجميل

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها حاليا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما شهدته من تطور تكنولوجي فى الري والاستفادة من كل قطرة مياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي ، وكذلك التطور الكبير فى المساحة المزروعة ونوعية المحاصيل والتصنيع الزراعي ومستوى الصادرات ، غير مسبوق ولم يتحقق فى العقود السابقة.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة "كايرو3 A"   للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حولت الأزمات الطاحنة التى كنا نواجهها فى قطاعات الزراعة والرى ، إلى تحديات حقيقية يمكننا مواجهتها والتغلب عليها والانطلاق إلى كتابة تاريخ جديد من الزراعة والرى والتصنيع الزراعى والخروج من وادى النيل والدلتا إلى مشروعات زراعية عملاقة فى الصحراء وعلى حدود الدلتا وفى توشكى ووسط سيناء وشرق العوينات، الأمر الذى أذهل المراقبين ، فكيف لدولة تواجه نقصا كبيرا في المياه والغذاء وتستورد معظم ما تأكله وتعانى من تجريف المزارعين للأراضي الزراعية ، إلى دولة عملاقة فى الإنتاج الزراعى وفى مقدمة الدول المصدرة للمحاصيل الزراعية وتستعد لمضاعفة مساحة الأراضي المزروعة

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حولت الأزمة إلى فرصة والمحنة إلى محنة واستطاعت أجهزة الدولة  زيادة 4.5 مليون فدان فى الرقعة الزراعية خلال السنوات العشر الماضية بنظم ري حديثة ونظم زراعة حديثة، وبدلا من العيش على حوالى 6 مليون فدان رقعة زراعية أصبحنا نقترب من 11 مليون فدان رقعة زراعية بتكنولوجيا تضمن الاستدامة فى الزراعة والرى وتسمح بالتوسعات الجديدة بأقل استخدام للمياه وأجود أنواع من التقاوى ، الأمر الذى يمثل إضافة كبيرة لمنظومة الأمن الغذائى ودعم الاقتصاد الوطنى

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أننا إذا نظرنا على سبيل المثال إلى أهمية مشروع عملاق واحد مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يتضمن مشروعى مستقبل مصر ومشروع جنوب محور الضبعة ، سنجد أنه يستهدف زيادة الناتج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة، ما يساهم في خفض فاتورة الاستيراد ، كما يدعم المشروع الأمن الغذائي المصري بتوفير الخضروات الأساسية لتكون في متناول المستهلك، فضلًا عن تصدير الفائض منه للخارج، كما يستهدف المشروع توفير ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة واستيعاب الزيادة السكانية في الوادي والدلتا لتخفيف التكدس السكاني بهما، فضلا عن توطين الصناعات التي تقوم على الزراعة والصناعات التحويلية والاستفادة من محور الضبعة في تعزيز التجارة الخارجية من الخضر والسلع الزراعية ، ما يوضح  حجم النهضة الزراعية الراهنة، والتي تستحق اهتماما أكبر من وسائل الإعلام
 
 

ايمن الجميل النهضة الزراعية توشكى شرق العوينات وادى النطرون استصلاح الأراضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الطفلة جنى

حادث أم تصفية حسابات؟.. قصة رحيل الطفلة جنى لحظة خروجها من المدرسة

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

خلف الزناتي نقيب المعلمين

خلف الزناتي يعلن مفاجأة كبرى تنتظر المعلمين مطلع العام القادم

المايه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على صانعى محتوى

المياه المعدنية فيها صرف صحى.. الداخلية تعلن القبض على الأكيلانس وسلطانجى صانعى محتوى

ترشيحاتنا

دانييل فاركه

مدرب ليدز يفتح النار عقب السقوط أمام مانشستر سيتي

عواد وصبحي

جون إدوارد يجتمع بـ صبحى وعواد لإنهاء الخلاف بينهما

محمد صبحى

الغندور يكشف كواليس جلسة عبد الرؤوف مع محمد صبحى بعد خطأ كايزر تشيفز

بالصور

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا
سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تامر عاشور
تامر عاشور
تامر عاشور

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏
اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة
ختام مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

فيديو

سعد البارون

سعد بارون يفتتح موسم الأغاني الجديدة بـ «القمة» ويُحقق انتشارًا سريعًا | فيديو

منى زكي

يسرا عن فيلم الست: اقتنعت بالشبه بين منى زكي وأم كلثوم بنسبة 100%

عريس بزي الملك توت عنخ آمون

دخل قاعة الفرح بزي توت عنخ آمون .. ظهور أسطوري لعريس من كوم أمبو

سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا

للطرق الوعرة.. سوبركار جديدة تشوق لها تويوتا.. بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد