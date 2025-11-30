الإدارية العليا تلغى انتخابات النواب فى 11 دائرة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الأحكام ببطلان الانتخابات فى عدد من دوائر المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب وهى:

1-إلغاء دائرة الهرم وإعادة الانتخابات فيها

2-إلغاء الدائرة التاسعة كوم حمادة فى البحيرة

3-إلغاء دائرة البلينا فى سوهاج

4-إلغاء انتخابات دائرة ملوى فى المنيا

5-إلغاء دائرة ابو قرقاص فى المنيا

6-إلغاء دائرة حوش عيسى فى البحيرة وإعادة الانتخابات فيها

7-إلغاء انتخابات أبو تيج فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

8-إلغاء دائرة الطامية فى الفيوم وإعادة الانتخابات فيها

9-إلغاء انتخابات منقباد فى أسيوط وإعادة الانتخابات فيها

10-إلغاء الانتخابات فى اسنا فى الأقصر وإعادة الانتخابات فيها

11-إلغاء الانتخابات فى دائرة بندر ومركز الأقصر وإعادة الانتخابات فيها.

وكانت المحكمة قد حسمت فى وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، كما أحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص، ليتبقّى أمامها العدد الأهم والأضخم من الطعون التى سيُحدد الحكم الصادر اليوم شكل الخريطة الانتخابية ومسار المنافسة خلال المرحلة المقبلة.



ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذى صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التى استند إليها مقدّمو الطعون فى اعتراضهم على النتائج المعلنة.