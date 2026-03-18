زيادة 500 جنيه .. صرف معاشات شهر مارس للمهندسين وأسرهم اليوم

قرّر مجلس نقابة المهندسين المصرية صرف معاشات شهر مارس للمهندسين وأسرهم بدءًا من اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، بدلًا من يوم الأربعاء 25، وذلك بالزيادة الجديدة التي تم إقرارها خلال أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم 2 مارس الجاري، والمقدّرة بـ500 جنيه.

ويأتي قرار تبكير صرف معاشات المهندسين وأسرهم استجابةً لمطالبات تقدم بها عدد من الأعضاء إلى مجلس النقابة، بضرورة تقديم موعد الصرف قبل إجازة عيد الفطر المبارك، والمقرّر أن تبدأ اعتبارًا من غدٍ الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم الاثنين 23 من الشهر ذاته

وأعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسي السابق - خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 2 مارس الجاري، موافقة أعضاء الجمعية على زيادة المعاشات بنسبة 25% ابتداءً من الشهر الجاري.

وقال النقيب السابق، حينها: بهذه النسبة فإن معاشات المهندسين ستزيد بمقدار 500 جنيه لتصل إلى 2500 جتيه شهرياً بدلا من 2000.

وأشار “النبراوي”: "تعهدت برفع المعاشات السنوية للمهندسين، فارتفعت تدريجيًا من 1200 جنيه في بداية ولايتي، إلى 2000 جنيه في مارس 2025، فيما ارتفع معاش أسر المهندسين إلى 2200 جنيه بدلًا من 1200 جنيه".

كما أشار “النبراوي” إلى تطوير ملف العلاج والنهوض بمشروعات النقابة، حيث تم رفع سقف العلاج من 25 ألف جنيه إلى 75 ألفا، بنسبة زيادة 200% خلال أربع سنوات، مع اتخاذ إجراءات لكسر الاحتكار لدى بعض المعامل الكبرى وتثبيت الأسعار العادلة.

كما أولى ملف التعليم الهندسي أولوية قصوى، عبر التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومنع قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة التعليم العالي للحفاظ على جودة التعليم الهندسي.

وتم عقد أول مؤتمر للتعليم الهندسي داخل النقابة بمشاركة وزيري التعليم العالي والموارد المائية والري، لتطوير التعليم الهندسي وتقديم توصيات للجهات المعنية.

وفي مجال التدريب، شهدت النقابة طفرة غير مسبوقة، منها تدريب 10 آلاف مهندس على اختبار إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وتدريب 18 ألف مهندس على الصحة والسلامة المهنية (OSHA)، وإطلاق أكاديمية تدريب متكاملة، وإنشاء معامل تدريب بالتعاون مع شركات كبرى مثل سيمنز وشنيدر وABB، بالإضافة إلى برامج ضخمة في الأمن السيبراني، وتعاون مع جمعية المهندسين الصينية لتوفير منح وتبادل خبرات.