طارق النبراوي يعدد إنجازات 4 سنوات قضاها على رأس نقابة المهندسين

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه أوفى بما وعد به في برنامجه الانتخابي بنسبة تقارب 90%، مشددًا على حرصه على استكمال العمل في جميع الملفات طوال فترة ولايته بإخلاص وتفانٍ، وذلك خلال كلمته في الجمعية العمومية للنقابة.

وقال النبراوي، خلال كلمة له ضمن أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن باستاد القاهرة الدولي: "وفاءً بتعهدي بأن تظل نقابتنا مستقلة، وأن يكون قرارها من مقرها في 30 شارع رمسيس، نجحنا معًا في إقصاء العمل الحزبي وحماية النقابة من أي تدخل سياسي بفضل إصرار المهندسين على مواجهة ذلك".

وأضاف: "كانت الجمعية العمومية غير العادية في 30 مايو 2023 نموذجًا حيًا لإرادة المهندسين الصلبة، حيث اصطف آلاف المهندسين متحدين حرارة الطقس وسوء التنظيم، لتأكيد أن استقلال النقابة خط أحمر".

وأشار النبراوي ، إلى جهوده في تصحيح أوضاع النقابة المالية، قائلا: “توليت المسؤولية في 2022، وواجهت النقابة قضية تهرب ضريبي بمبلغ 47 مليون جنيه، وتم خفض المديونية إلى 11 مليون جنيه، تم سداده بالكامل”.

كما التزم برفع المعاشات السنوية للمهندسين، فارتفعت تدريجيًا من 1200 جنيه في بداية ولايته، إلى 2000 جنيه في مارس 2025، فيما ارتفع معاش أسر المهندسين إلى 2200 جنيه بدلًا من 1200 جنيه.

وأكد النبراوي على تطوير ملف العلاج والنهوض بمشروعات النقابة، حيث تم رفع سقف العلاج من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه بنسبة زيادة 200% خلال أربع سنوات، مع اتخاذ إجراءات لكسر الاحتكار لدى بعض المعامل الكبرى وتثبيت الأسعار العادلة.

كما أولى ملف التعليم الهندسي أولوية قصوى، عبر التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومنع قيد خريجي المعاهد غير المعتمدة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة التعليم العالي للحفاظ على جودة التعليم الهندسي.

وتم عقد أول مؤتمر للتعليم الهندسي داخل النقابة بمشاركة وزيري التعليم العالي والموارد المائية والري، لتطوير التعليم الهندسي وتقديم توصيات للجهات المعنية.

وفي مجال التدريب، شهدت النقابة طفرة غير مسبوقة، منها تدريب 10 آلاف مهندس على اختبار إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)، وتدريب 18 ألف مهندس على الصحة والسلامة المهنية (OSHA)، وإطلاق أكاديمية تدريب متكاملة، وإنشاء معامل تدريب بالتعاون مع شركات كبرى مثل سيمنز وشنيدر وABB، بالإضافة إلى برامج ضخمة في الأمن السيبراني، وتعاون مع جمعية المهندسين الصينية لتوفير منح وتبادل خبرات.

كما أشاد النبراوي بدور النقابة القومي والعربي والدولي، ومساهمتها في دعم شعب غزة، ومشاركة النقابة في "اتحاد المؤسسات الهندسية لدول البريكس"، وإنجاز مشروعات استثمارية متعددة مثل مصيف مرسى مطروح، ومدينة بدر، وأرض سيتي ستارز، ومشروعات النوادي الجديدة في أسوان، أسيوط، الفيوم، بني سويف، المنوفية، الشرقية، سوهاج، المحلة الكبرى والمنيا، وغيرها.

وأكد نقيب المهندسين على مواجهة محاولات تهميش النقابة وإيقاف مشروع "المجلس الهندسي المصري" الذي يتداخل مع صلاحيات النقابة، والتصدي لمنتحلي صفة مهندس، واعتماد لائحة مزاولة المهنة، والعمل على تعديل قانون النقابة، وتفعيل ملف بدل التفرغ بالتنسيق مع الحكومة.

وأشار إلى تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات الدمغة الهندسية من 1.8 مليار جنيه في 2022 إلى أكثر من 3.3 مليار جنيه في 2025، مع تحقيق أكبر فائض في ميزانية النقابة.

كما كشف عن نجاح النقابة في منع استحواذ شركة "يوتن" على حصة النقابة، وإلغاء الجمعية العمومية للشركة لمنع رفع رأس المال.

وتطرق النبراوي إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا تعاون النقابة مع وزارة الإسكان لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وحل الإشكاليات المرتبطة به، كما حرص على تطوير النقابات الفرعية وإنشاء النوادي الاجتماعية، وتطوير مصايف النقابة، وتأسيس نقابات جديدة مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضح النبراوي أن العمل التطوعي كان أساسًا في أدائه داخل النقابة، وأن الإنجازات تحققت بفضل المشاركة الفاعلة للمهندسين، مؤكدًا أن "الصحوة النقابية" هي أهم إنجاز، إذ أعادت للمهندسين رغبتهم في المشاركة والتعبير عن قضايا النقابة بحرية واستقلال.

وفي ختام كلمته، أعلن النبراوي قراره بعدم الترشح مجددًا احترامًا لقواعد الديمقراطية، مع الحفاظ على استمرارية الصحوة النقابية وتمكين الأجيال الجديدة، مؤكدًا: "أغادر موقع المسؤولية لكنني لا أغادر نقابتي، وسأظل جنديًّا مخلصًا في صفوف الجمعية العمومية لدعم كل جهد يسهم في رفعة النقابة وخدمة أعضائها".

واختتم: "أسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا لاستكمال المسيرة، وأن تظل نقابة المهندسين عنوانًا للمهنية والاستقلال وبيتًا جامعًا لكل أبنائها، ولكم مني كل المحبة والتقدير".