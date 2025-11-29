الزراعة" تطلق أول مكتبة إلكترونية ذكية لخدمة مزارعي التجمعات التنموية بسيناء

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تدشين منظومة رقمية متكاملة لدعم المزارعين في التجمعات التنموية بسيناء، التابعة لمركز بحوث الصحراء، تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة توفير كافة أشكال الدعم الفني للمزارعين في المناطق الحدودية والنائية.

وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تلك المنظومة، تأتي ضمن مبادرة "اسأل واستشير قبل ما تدفع كتير"، التي أطلقها المركز، والتي شهدت تحولاً جذرياً للدخول في مرحلة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن المبادرة تجسد رؤية الدولة في تعمير سيناء عبر بناء منظومة معرفية مستدامة، حيث تهدف المنظومة الجديدة إلى نقل المزارعين من الزراعة التقليدية إلى ممارسات زراعية ذكية قائمة على العلم والتكنولوجيا، بما يضمن زيادة الإنتاجية وكفاءة استخدام الموارد الطبيعية.

وتابع شوقي أنه بعد نجاح المبادرة في مرحلتها الأولى، التي اعتمدت على مجموعات "واتساب" واستقبلت أكثر من 8000 استفسار، تم إطلاق المرحلة الثانية لمواجهة تحديات تكرار الأسئلة وصعوبة أرشفة البيانات، حيث دشن وزير الزراعة خلال زيارته لسيناء أول مكتبة إلكترونية شاملة للمزارعين، عبر "بوت" ذكي على تطبيق تلجرام، حيث توفر هذه المنصة الذكية وصولاً فورياً وعلى مدار الساعة إلى النشرات الإرشادية، الفيديوهات التعليمية، التنبيهات المناخية، وسجلات المحاضرات، مما يضمن حصول المزارع على المعلومة الصحيحة دون انتظار الرد البشري.

​وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء، أن المركز يعمل حالياً على تطوير تطبيق هاتفي متكامل ليكون بمثابة منصة موحدة للإرشاد الزراعي لجميع التجمعات التنموية.

وقال شوقي ان المبادرة قدمت خلال عامين الدعم الفني لمئات المزارعين، كما نفذت أكثر من 220 زيارة لتشخيص المشكلات الزراعية، وتوزيع آلاف الشتلات، بالإضافة إلى خدمات الميكنة الزراعية، مما أسهم في خفض التكاليف وتحسين مستوى دخل الأسر الزراعية، مؤكدا ان الهدف هو جعل سيناء نموذجاً وطنياً للزراعة الذكية، دعماً لأهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.