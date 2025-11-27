وزارة الزراعة تحتفل باليوم العالمي لشجرة الزيتون

احتفلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، باليوم العالمي لشجرة الزيتون، والذي يوافق 26 نوفمبر من كل عام، وفقا لما قررته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في عام 2019، بناء على توصية المجلس الدولي للزيتون، بهدف حماية شجرة الزيتون وأهميتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية.



وجاءت الاحتفالات تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال إقامة ورش وندوات للتوعية وتشجيع المزارعين على التوسع في زراعة أشجار الزيتون، حيث تمت إقامتها بجميع المحطات البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء، تحت إشراف الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، وبحضور عدد من الخبراء والمهتمين بزراعة الزيتون.



وتلقى وزير الزراعة تقريرا من رئيس مركز بحوث الصحراء، استعرض خلاله جهود المركز في تعزيز إنتاج الزيتون في سيناء والساحل الشمالي الغربي، والتوسع في زراعته، ورفع القيمة المضافة له، ودعم صغار المزارعين في المناطق المستهدفة.



وأشار رئيس المركز إلى المضي في تنفيذ استراتيجية الوزارة لتعزيز إنتاج الزيتون ورفع جودة الزيت، مع التركيز على اختيار أصناف قادرة على التكيف مع الظروف الصحراوية القاسية، وتقديم خدمات الدعم الفني والإرشادي، وتوزيع الشتلات المتأقلمة، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر.



وقال إنه انطلاقا من توجيهات وزير الزراعة، بالتوسع في زراعة الزيتون بالمناطق الصحراوية بهدف دعم الأمن الغذائي وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروة الزراعية، فقد نفذ المركز واحدا من أكبر البرامج التنموية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعتمد البرنامج على الدمج بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لرفع قدرات المزارعين وتحسين جودة الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية، مع التركيز على سيناء والساحل الشمالي الغربي بمطروح، وسيوة، باعتبارهما من أهم مناطق إنتاج الزيتون في مصر برامج تدريبية وممارسات تطبيقية لرفع كفاءة المزارعين.



وأضاف أنه تم تنفيذ منظومة واسعة من البرامج التدريبية الهادفة إلى تطوير مهارات المزارعين وتزويدهم بأحدث التقنيات في مجالات الري والتقليم والتسميد والمكافحة، بالإضافة إلى توفير شتلات عالية الجودة، وإنشاء مشاتل جديدة، وتطوير منظومة إرشاد رقمي تضمن وصول المعرفة العلمية إلى كافة المناطق الصحراوية.



وأوضح شوقي أن جهود المركز أثمرت عن طفرة كبيرة في الأنشطة الزراعية المرتبطة بالزيتون بسيناء خلال آخر عامين، وخاصة في منطقتي الشمال والوسط، من خلال نشر زراعة الزيتون داخل 18 تجمعا زراعيا تنمويا، تم تزويدها بأصناف عالية الجودة من أجل إنتاج الزيت، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لرفع وعي المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة من مرحلة الزراعة وحتى الحصاد.



ولفت إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 30 دورة تدريبية ميدانية لمزارعي الزيتون ركّزت على: اختيار الشتلات المناسبة للبيئة السيناوية، وتطبيق نظم ري حديثة تتوافق مع نوعية المياه، واستراتيجيات تسميد فعّالة لرفع الإنتاجية وتقليل التكلفة، ومكافحة الآفات بطرق تراعي النظام البيئي الصحراوي، فضلا عن التدريب على التقليم والحصاد وتجميع الثمار للحفاظ على جودة الزيت.



وقال، إنه تم خلال العام الماضي توزيع حوالي 350 ألف شتلة زيتون مجانية في سيناء، والتي وجه بها وزير الزراعة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من توزيع 500 ألف شتلة هذا العام، بما يمكّن صغار المزارعين من التوسع وزيادة دخولهم، لافتا إلى أنه تم إنشاء مشتلا بطاقة إنتاجية مليون شتلة سنويا داخل مراكز الخدمات الزراعية والمحطات البحثية لضمان توفير أصناف عالية الجودة متكيفة مع الظروف المناخية المحلية.



وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم إنشاء معصرة زيتون حديثة بمركز الخدمات التنموية بالنثيلة بوسط سيناء بطاقة تشغيل 500 كجم/ساعة، ما يسهم في: توفير خدمة استخلاص الزيت بالقرب من مناطق الإنتاج، ورفع جودة الزيت باستخدام تكنولوجيا حديثة تقلل الحموضة، وتقديم خدمات التعبئة والتخزين والتسويق.. لافتا إلى دعم المركز لأصحاب المعاصر الصغيرة لتحسين جودة الاستخلاص بما يوافق المواصفات المحلية والدولية، خصوصًا في سيوة.



وفيما يتعلق بالجهود البحثية والتدريبية في الساحل الشمالي الغربي، أكد رئيس المركز مواصلة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح تنفيذ خطط بحثية متقدمة لتطوير زراعة الأصناف البستانية في الساحل الشمالي الغربي، حيث يستهدف برنامج وحدة البساتين إنتاج 100 ألف شتلة سنويا عبر دورتين للإكثار (الربيع والخريف)، ويتصدرها الزيتون باعتباره المحصول الأهم في مطروح.



وأشار إلى أن الإنتاج يشمل أيضا شتلات التين والرمان والعنب واللوز والتين الشوكي، إضافة إلى النباتات الطبية والعطرية وأشجار مصدات الرياح، بالإضافة إلى العمل على إدخال أصناف جديدة أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية، خصوصا من أصناف الزيتون، نائية الغرض: (البيكوال، المنزانيللو)، والمخصصة لزيت الزيتون (الكوروناكي، الكوراتينا، المراقي، الأربكينا)، وللتخليل (العجيزي، جيرسي كولاد).



وقال إنه يتم أيضا من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع للمركز، تنفيذ برامج لدعم زراعة الزيتون عبر إنتاج وتوزيع شتلات زيتون مؤقلمة ومنتخبة مجانا، وتقديم إرشاد يعتمد على الممارسات الزراعية الجيدة لتحسين الإنتاجية ودخل المزارعين، وتنفذ وحدة البساتين حقولا إرشادية نموذجية، من بينها أكثر من 250 حقلا سنويا في السنوات الأولى من مشروع تعزيز القدرة على التكيف مع البيئات الصحراوية "برايد"، و143 حقلا في موسم 2024 / 2025 مع تعزيز الدعم الفني، كما يشرك المركز عددًا كبيرًا من المزارعين في التدريب، ويعتمد على الندوات وورش العمل والمواد المطبوعة إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي لنقل المعرفة.. مشيرا إلى أن هذه الجهود ساهمت في زيادة الإقبال على زراعة الزيتون، ودعم دخوله في سلاسل التصنيع الزراعي، إضافة إلى تطوير نظم الري والتسميد الملائمة للبيئة الصحراوية.



وأكد أنه تم خلال الموسم الزراعي 2025 / 2026 إقامة 150 حقلا إرشاديا بالتعاون مع مشروع "برايد" وروابط المزارعين الجديدة؛ بهدف نشر الممارسات الزراعية السليمة وتحسين إنتاجية الزيتون، بالإضافة إلى تكثيف جهود تدريب المزارعين على المعايير الدولية لجودة زيت الزيتون والتركيز على الأصناف المحلية وتطوير سلسلة القيمة، والتي ساهمت في رفع القدرة التنافسية للمنتج محليًا وعالميًا، مشيرا إلى مركز المزارعين عبر الإرشاد الرقمي (فيديوهات، واتس آب، يوتيوب) والدورات التدريبية المباشرة، مما مكّن آلاف المزارعين من اكتساب مهارات جديدة، وزيادة جودة الزيت، وتحسين دخلهم، ودعم التنمية الزراعية المستدامة في الساحل الشمالي الغربي.