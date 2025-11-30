ليه شايفيني شرير.. عمرو عبدالجليل يفجّرها: «هعتزل لو فضلوا حاصريني في الشر»

أعرب الفنان عمرو عبد الجليل عن استيائه الشديد من حصره المتكرر في أدوار الشر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه يفكّر جديًا في اعتزال التمثيل إذا استمر هذا النمط في تقديمه على الشاشة.

وقال عمرو عبد الجليل خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق في بودكاست فايق ورايق: «لما اشتغلت إسكندرية كمان وكمان، الدور ماكانش كوميدي وكان مركّب، وقعدت فترة أجاهد في حياتي علشان أقنعهم إني ممكن أعمل كوميدي، وكانوا بيقولولي: أنت مالك ومال الكوميدي؟».

وأضاف: «بقالي سنين بعمل أدوار شر بس، ودايمًا أنا الشرير في رواية أحدهم أو روايتهم كلهم. ليه شايفيني كده؟ الموضوع مضايقني جدًا وبفكر أسيب التمثيل كله لو الوضع فضِل بالطريقة دي».

انضمامه لمسلسل "الكينج" في رمضان 2026

وعلى جانب آخر، انضم الفنان عمرو عبد الجليل رسميًا إلى فريق عمل مسلسل الكينج بطولة الفنان محمد إمام، والمقرر عرضه في رمضان 2026. ويشارك في بطولة العمل كلٌّ من حنان مطاوع، وعماد رشاد، وميرنا جميل، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المنتظر الكشف عن باقي الأبطال خلال الفترة المقبلة.

ويأمل جمهور الفنان عمرو عبد الجليل أن يشهد المسلسل الجديد مساحة مختلفة لأدواره، بعيدًا عن قالب الشر الذي اشتكى الفنان من حصره داخله.