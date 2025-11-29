7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة

تشهد مصر حالة جوية غير معتادة مع بداية الأسبوع، بعدما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض جديد في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 4 درجات كاملة ابتداء من يوم غد الأحد الموافق 30 نوفمبر.

وهو الانخفاض الذي يعلن بصراحة أن بشائر الشتاء هلت بالفعل وأن البلاد على موعد مع طقس أبرد من المعتاد خلال خريف هذا العام الذي بدا أكثر تقلبا مقارنة بالأعوام السابقة، حيث تسجل السواحل الشمالية درجات تتراوح بين 24 -21 درجة بينما تتراوح درجات القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 24 و23 درجة وصولا إلى جنوب البلاد الذي تتراوح فيه الدرجات بين 29 -23 درجة.



انخفاض تاريخي لأول مرة هذا الخريف

تؤكد توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد مقبلة على ليلة باردة للغاية إذ تقترب بعض المناطق من تسجيل درجات حرارة تلامس الصفر لأول مرة هذا الموسم حيث تنخفض الحرارة في سانت كاترين إلى 7 درجات فقط وهي درجة غير معتادة في هذا التوقيت من الخريف كما تتراجع درجات الحرارة الصغرى في القاهرة بشكل ملحوظ لتسجل أقل من 15 درجة ما يشير إلى تحول جوهري في طبيعة الطقس خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى

تشهد القاهرة الكبرى تراجعًا ملحوظًا في درجات الحرارة حيث تسجل القاهرة الكبرى درجة صغرى تبلغ 16 ودرجة عظمى تبلغ 26 كما تسجل العاصمة الإدارية 15 درجة للصغرى و27 للعظمى بينما تأتي مدينة السادس من أكتوبر بدرجات تتراوح بين 15 و27 درجة فيما تسجل بنها 26 للعظمى و 16 للصغرى وهو ما يعكس تراجعًا عامًا في الحرارة على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

تراجع ملحوظ في الوجه البحري والدلتا

في مدن الوجه البحري والدلتا يستمر الانخفاض الملحوظ إذ تسجل دمنهور 15 درجة للصغرى و26 للعظمى بينما تأتي وادي النطرون بدرجات تتراوح بين 15 و25 درجة.

كما تسجل كفر الشيخ 14 للرطبة و24 للعظمى وتواصل المنصورة تسجيل 16 و26 أما الزقازيق فتشهد 15 للحرارة الصغرى و25 للعظمى.

فيما تسجل شبين الكوم 14 و25وتأتي طنطا بذات المعدلات تقريبا مما يعكس حالة جوية باردة نسبيا تغطي مناطق الدلتا بالكامل.

مدن السواحل الشمالية وعودة البرودة السريعة

تتحول أجواء السواحل الشمالية إلى أجواء أكثر برودة مع اقتراب الرياح الشمالية من المنطقة إذ تسجل دمياط 16 و23 درجة فيما تأتي بورسعيد بدرجات 17 و23 أما الإسكندرية فترصد 15 و25 درجة .

بينما تسجل العلمين 14 و24 وتأتي مطروح بدرجات تصل إلى 12 للصغرى و23 للعظمى ويستمر التراجع في السلوم بـ13 و24 بينما تنخفض سيوة إلى 10 درجات فقط و23 للعظمى وهي من أدنى درجات الحرارة المسجلة اليوم ما يشير إلى تأثر واحة سيوة المباشر بانخفاض الكتلة الباردة.

درجات الحرارة في مدن القناة وشمال سيناء

تشهد مدن القناة وشمال سيناء طقسًا معتدلا يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل إذ تسجل الإسماعيلية 13 و27 بينما تأتي السويس بـ14 و26 كما تسجل العريش 12 و25 وتأتي رفح بدرجات تصل إلى 12 و24 ما يعكس ثباتًا نسبيًا مقارنة بما تشهده السواحل الشمالية.

جنوب سيناء بين البرودة والدفء النسبي

تتباين درجات الحرارة في جنوب سيناء بشكل واضح إذ تسجل رأس سدر 13 و24 بينما تأتي نخل بـ11 و22 فيما تشهد سانت كاترين 8 درجات فقط و18 للعظمى وهي من أبرد مناطق الجمهورية اليوم وتأتي الطور بدرجات 16 و25 بينما تسجل طابا 14 و23 وتستمر شرم الشيخ في تسجيل درجات تميل للدفء النسبي بين 20 و27.

مدن البحر الأحمر تواصل اعتدالها

تشهد مدن البحر الأحمر حالة من الاعتدال حيث تسجل الغردقة 19 و26 بينما تأتي مرسى علم بـ20 و28 فيما تسجل شلاتين 25 و28 وتأتي حلايب 23 و26 بينما تسجل أبو رماد 23 و27 وتأتي رأس حدربة 23 و26 مع استمرار الطقس المعتدل على الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

شمال الصعيد ودخول فعلي لأجواء الشتاء

تدخل محافظات شمال الصعيد مرحلة الطقس البارد خلال الليل إذ تسجل الفيوم 11 و25 بينما تأتي بني سويف بـ11 و25 وتستمر المنيا في تسجيل درجات منخفضة تتراوح بين 9 و24 ما يؤكد أن موجة البرودة باتت واضحة في محافظات شمال الصعيد.

جنوب الصعيد بين البرودة ليلًا والاعتدال نهارًا

تسجل أسيوط 9 و24 وسوهاج 13 و25 بينما تأتي قنا بـ15 و27 كما تسجل الأقصر 16 و36 أما أسوان فتسجل 18 و38 وتأتي الوادي الجديد بعشر درجات و28 بينما تسجل أبو سمبل 20 و29 ما يشير إلى تباين واسع بين الليل والنهار في محافظات الصعيد الجنوبية.