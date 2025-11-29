تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تألّق النجم تامر عاشور في حفل غنائي ضخم قدّمه مساء أمس ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي على مسرح الكويت أرينا، وسط حضور جماهيري كامل العدد، حيث امتلأت جنبات المسرح قبل انطلاق الحفل بعد نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام.



وبمجرد صعود تامر عاشور إلى المسرح، اشتعلت الأجواء بحماس الجمهور الذي استقبله بتصفيق حار وهتافات متواصلة، لينطلق في وصلة غنائية قدّم خلالها باقة من أبرز أغنياته الحديثة والقديمة، التي رددها معه الجمهور بكثافة، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في الكويت.



وجاء هذا الحفل بمشاركة النجم آدم في استثنائية كما انضم لهما النجم أحمد سعد؛ حيث قدّم الثلاثي “تريو” غنائيًا خطف الأنظار، قدّموا خلاله مجموعة من الأغنيات الشهيرة التي أحبها الجمهور، من بينها «هيجيلي موجوع» و«اليوم الحلو ده» و«اللي أكل الحرام»، وهي الفقرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلة تامر عاشور في الكويت أرينا جاءت لتؤكد نجاحاته المتتالية في حفلاته داخل مصر وخارجها، ولتضيف محطة جديدة إلى مشواره الفني الحافل بالنجاحات والأعمال التي تحظى بجماهيرية كبيرة في العالم العربي.