حاسوب عملاق يتوقع مجموعة مصر في كأس العالم 2026.. ما هي؟
إصابة 14 فتاة في انقلاب ميكروباص بطريق الإسماعيلية الصالحية
لا تأثير على الرحلات .. مصر للطيران: حدثنا طائرات إيرباص وكانت في الجو وقت الخلل البرمجي
الحرارة هتنزل 9 درجات .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

تقى الجيزاوي

تألّق النجم تامر عاشور في حفل غنائي ضخم قدّمه مساء أمس ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائي على مسرح الكويت أرينا، وسط حضور جماهيري كامل العدد، حيث امتلأت جنبات المسرح قبل انطلاق الحفل بعد نفاد التذاكر بالكامل قبل أيام.


وبمجرد صعود تامر عاشور إلى المسرح، اشتعلت الأجواء بحماس الجمهور الذي استقبله بتصفيق حار وهتافات متواصلة، لينطلق في وصلة غنائية قدّم خلالها باقة من أبرز أغنياته الحديثة والقديمة، التي رددها معه الجمهور بكثافة، في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها في الكويت.


وجاء هذا الحفل بمشاركة النجم آدم في استثنائية كما انضم لهما النجم أحمد سعد؛ حيث قدّم الثلاثي “تريو” غنائيًا خطف الأنظار، قدّموا خلاله مجموعة من الأغنيات الشهيرة التي أحبها الجمهور، من بينها «هيجيلي موجوع» و«اليوم الحلو ده» و«اللي أكل الحرام»، وهي الفقرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

ليلة تامر عاشور في الكويت أرينا جاءت لتؤكد نجاحاته المتتالية في حفلاته داخل مصر وخارجها، ولتضيف محطة جديدة إلى مشواره الفني الحافل بالنجاحات والأعمال التي تحظى بجماهيرية كبيرة في العالم العربي.

منى زكي

غل وقلة أدب.. وفاء صادق تعلق على الهجوم على منى زكي

مباراة الاهلي والجيش الملكي

احتساب المباراة لصالحه.. المادة 108 تنصف الأهلي في شغب جماهير الجيش الملكي

صورة أرشيفية

عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟

إنستاباي

تحذير عاجل من «إنستاباي».. ما القصة؟

فيديو واقعة إهانة معلمة الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟

الطالبة

حبس سيدة متهمة بدهس طالبة في الشروق

يس توروب

قرار عاجل من الأهلي بشأن يس توروب.. تفاصيل

الجنيه الذهب

بعد ارتفاعه 600 جنيه| سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

برنامج دولة التلاوة

بيحضروا للجزء الثاني .. شريف منير يحكي قصة نجاح برنامج دولة التلاوة

قضية المذيعة شيماء جمال

ياسمين الخطيب تهاجم والدة المذيعة الراحلة شيماء جمال.. ماذا قالت؟

كورونا

سلالات جديدة… خطر كورونا يعود من جديد

تامر عاشور يتألق في ليلة استثنائية على مسرح أرينا الكويت

على قد الأيد.. سعر ومواصفات اسبيرانزاA113 ‎‏ موديل ‏‏2008‏

"ماذا بعد" أفضل فيلم.. إعلان جوائز مسابقة أفلام الطلبة بختام مهرجان الفيوم

إعلان جوائز الأفلام القصيرة في ختام مهرجان الفيوم لأفلام البيئة

شيرين رضا

شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

وفــــ.اة إنفلونسر بسبب تحدى تيك توك

رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا

عيد الشكر في مصر

ظهرت وهي بتطبخ الديك الرومي.. السفيرة الأمريكية تحتفل بعيد الشكر في مصر

يارا تامر

أزمة صحية ومفاجأة رومانسية.. ماذا حدث ليارا زوجة مسلم؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

