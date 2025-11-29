قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون الخليجي قلق بسبب القتال وتدهور أوضاع السودان
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء القصاص
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياه دقميرة النموذجية| صور
الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه
كرامة المدرسين خط أحمر|أول تعليق من وزير التعليم على إهانة معلمة الإسكندرية
الفاسي: الشراكة الأورومتوسطية تحتاج للحوار والعمل لتحقيق مصالح الشعوب
بحبها أوي يارب.. مسلم يدعو لـ يارا تامر بعد تعرضها لوعكة صحية
الموعد والقناة وطاقم التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وكايزر تشيفز
القصة الكاملة لواقعة إهانة معلمة الإسكندرية وتدخُل وزير التعليم لرد كرامتها|ماذا حدث؟
الحكومة: نسب تنفيذ مشروع روضة السيدة2 بلغت 98%
أبو العينين: حرية الملاحة بالبحر الأحمر وقناة السويس ركيزة للأمن الإقليمي
يوم التضامن مع الفلسطينيين.. اليماحي: يأتي وسط أوضاع إنسانية بالغة الخطورة
فن وثقافة

تامر عاشور يتألق في أقوى ليالي موسم الكويت.. صور

حفل تامر عاشور
حفل تامر عاشور
أحمد إبراهيم

في أمسية وصفت بأنها أقوى ليالي موسم الكويت الغنائي 2025، نجحت Pacha Group في جمع ثلاثة من أهم نجوم الغناء العربي تامر عاشور، أحمد سعد، وآدم لأول مرة في تاريخ الحفلات، ليعتلوا معاً خشبة أرينا الكويت ويقدموا سهرة فنية متكاملة امتزج فيها الإحساس بالطرب والحماس، وسط حضور جماهيري كامل العدد ملأ جنبات المسرح حتى آخر مقعد.

منذ اللحظات الأولى، بدا واضحاً أن الجمهور الكويتي على موعد مع ليلة مختلفة. تدفّق الحضور باكراً، واستقبلهم فريق التنظيم باحترافية عكست بصمة Pacha Group التي تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أهم صُنّاع الترفيه في الكويت.

فارس الوصلة الأولى 

عند الساعة 9:30، اعتلى الإعلامي عبدالله مال الله المسرح ليقدم أول نجوم الليلة، تامر عاشور، الذي حيّا الجمهور قائلاً إنه يعتز بلقائه مجدداً بالجمهور الكويتي، مثمّناً جهود Pacha Group والتنظيم الذي أشرف عليه حسين موسى لضمان ظهور الفنانين بصورة تليق بالجمهور.

عاشور قدّم وصلة طربية زاخرة بالعاطفة، تفاعل معها الجمهور بشكل لافت، متنقلاً بين أبرز أغانيه مثل، تسلم، قولوله سماح، عشت معاك حكايات، مشوفناش خير، على حسّك في أيامي وغيرهم من الأغنيات المميزة.

و أنهى تامر عاشور وصلته وسط موجة تصفيق وقف لها الجمهور طويلاً، في لحظة وداع وصفها كثيرون بأنها ذكرى ستبقى لسنوات.

صوت يخترق القلوب

ومع دخول النجم آدم، ارتفعت حرارة الليلة أكثر. فاستقبلته الجماهير بحفاوة كبيرة، خصوصاً أن أغانيه لطالما ارتبطت عند محبيه بالمشاعر العميقة واللحظات المؤثرة.

قدّم آدم مجموعة من أنجح أعماله التي ردّدها الحضور بصوت واحد، منها:خليني مزاجك، على بالي، كيفك إنت، هذا انت، أذكريني”

اللحظة التي لن تُنسى

و كانت المفاجأة التي لم يعلن عنها مسبقاً هي صعود أحمد سعد وتامر عاشور إلى المسرح أثناء وصلة آدم، ليقدم الثلاثي تريو غنائي استثنائي جمع الإحساس والقوة والانسجام الصوتي، في لوحة فنية “أحرقت” المسرح حماساً، وصفها الجمهور بأنها تريو العام بلا منازع.

وبين مقطع وآخر، كانت الجماهير تتفاعل معه وقوفاً، فيما امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع من وصلته.

بصمة حقيقية 

اختُتمت الليلة بإشادة واسعة للتنظيم الاحترافي الذي قدمته Pacha Group، والتي باتت اليوم لاعباً رئيسياً في إعادة تشكيل ملامح المشهد الفني بالكويت.

من خلال اختيارها الجرئ بدمج ثلاثة نجوم لأول مرة، مروراً بالإضاءة الخلابة التي صنعت لوحات جمالية على المسرح، ووصولاً إلى أدق تفاصيل التجربة الجماهيرية، أكدت الشركة أنها تعمل بمعايير عالمية تُسهم في تعزيز مكانة الكويت كعاصمة للأحداث الفنية في المنطقة.

ليلة أرينا الكويت لم تكن مجرد حفل… كانت حدثاً فنياً حقيقياً سيبقى محفوراً في ذاكرة موسم الكويت الغنائي.

