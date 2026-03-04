ميرسك تعلق حجوزات الشحن الجديدة من وإلى 7 دول خليجية

أعلنت شركة ميرسك أكبر شركة شحن حاويات في العالم عن تعليق مؤقت لقبول معظم الحجوزات الجديدة لأنواع معينة من الشحن من وإلى سبع دول عربية رئيسية في منطقة الخليج العربي.

ووفقا لبيانات الشركة العالمية شمل القرار تعليقا فوريا لقبول الشحن المبرد، والشحن الخطر أو الخاص من وإلى: الإمارات، سلطنة عمان، العراق، الكويت، قطر، البحرين، والسعودية بالإضافة إلى الأردن في بعض الإشارات حتى إشعار آخر.

كما تضمنت قرارات الشركة تعليق جميع الحجوزات الجديدة بين شبه القارة الهندية الهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا وأسواق الخليج العلوي الإمارات، البحرين، قطر، العراق، الكويت، السعودية - الدمام والجبيل فقط.



وأكدت ميرسك أن الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الطواقم وحماية الشحنات والحفاظ على استقرار الخدمات في ظل تقييم مخاطر مستمر.



وأوضحت أن استثناءات ستطبق على الشحنات الحيوية مثل الأغذية الأساسية والأدوية والسلع الضرورية الأخرى، كما أن الحجوزات المؤكدة سابقا ستراجع حالة بحالة، والشحنات في الطريق تُدار بشكل نشط.





ولم يشمل التعليق جميع أنواع الشحن أو كافة الطرق التجارية، بل ركز على الفئات العالية المخاطر والمسارات المباشرة مع شبه القارة الهندية، وسط إعادة توجيه بعض السفن حول رأس الرجاء الصالح بدلا من قناة السويس وباب المندب، بالإضافة إلى تعليق عبور مضيق هرمز مؤقتا في بعض التحديثات.