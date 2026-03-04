قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اجتماع خليجي أوروبي طارئ غدًا لبحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية
البابا تواضروس الثاني في عظته الأسبوعية: التوبة لا تعرف زمانًا ولا مكانًا
ليلة 15 رمضان.. الجامع الأزهر يستقبل آلاف المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح
مي عمر نجمة رمضان الأولى.. ومحمد سامي يؤكد: «الست موناليزا» رقم 1 على شاهد من البداية حتى النهاية
سماع دوي انفجارات في شمال طهران وتبريز
"الرجوع هو الحرية".. عظة روحية لقداسة البابا تواضروس في المقر البابوي
قد يغيب عن مونديال 2026.. قلق في ريال مدريد بسبب إصابة مبابي
ساكا يقود هجوم أرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي
ببيان رسمي.. "البترول" تنفي صلة مصر بناقلة الغاز المنكوبة قبالة سواحل ليبيا
من رسومات الطفولة إلى عالم الأزياء.. ماري لويس بشارة تحكي كيف وُلد حلم التصميم؟
هل يجوز إرسال زكاة الفطر لبلد آخر؟.. الإفتاء توضح ضوابط نقلها
رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها: غادروا الشرق الأوسط فوراً

الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها: غادروا الشرق الأوسط فوراً
الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها: غادروا الشرق الأوسط فوراً
ملك ريان

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط (Middle East) تدعوهم فيه إلى مغادرة أكثر من 12 دولة فورًا باستخدام أي وسائل نقل تجارية متاحة، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة وارتفاع المخاطر الأمنية بشكل كبير. 

وفق هذا التحذير، الذي نشرته شبكة “سي إن إن بالعربية” وغيرها من المصادر الإخبارية، فإن السلطات الأميركية أبدت قلقها من تصاعد التوترات الأمنية بعد هجمات وصراعات عسكرية واسعة في أجزاء من المنطقة، ما دفعها إلى إصدار توجيه واضح بضرورة المغادرة لحماية سلامة مواطنيها. 

تشمل قائمة الدول التي طالبت واشنطن الأميركيين بمغادرتها سريعًا البحرين، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، الضفة الغربية وغزة، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، واليمن. 

ويأتي هذا التحذير في ظروف إقليمية شديدة التعقيد، إذ تتصاعد الأحداث الأمنية في المنطقة بعد ما وصفته وسائل إعلام عالمية بزيادة في التوترات العسكرية، وتأثيرات سلبية على حركة السفر المدني في بعض الدول. يُشار إلى أن العديد من المطارات في المنطقة شهدت تأثيرات كبيرة على الرحلات الجوية، بما في ذلك إغلاق أجزاء من المجال الجوي وتأجيل أو إلغاء مئات الرحلات، ما أدى إلى صعوبات تواجه المسافرين الراغبين في المغادرة. 

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، عبر مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون القنصليات، في منشور نشرته على منصة “X”، أن هذا التوجيه يأتي في ظل ما وصفته بـ “مخاطر أمنية جسيمة” تهدد سلامة الأميركيين في تلك الدول، وأن عليهم الاستفادة من أي وسيلة نقل تجارية متاحة للمغادرة. 

كما أشارت تقارير أمريكية وأجنبية إلى أن حجم التوتر في المنطقة دفع بعض السفارات الأميركية إلى سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من بعض العواصم، تحسبًا لتدهور الأوضاع الأمنية أكثر. وقد تكون هذه الإجراءات مؤشراً على مدى القلق الأميركي من تطورات محتملة قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة. 

هذا التحذير دفع العديد من المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط إلى ترتيب مغادرة مناطق التوتر بأسرع ما يمكن، رغم الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الاضطرابات في السفر الجوي وتعطل حركة النقل، مما يعكس مدى جدية الولايات المتحدة في نصح رعاياها بتقليل تواجدهم في أماكن تعتبرها عالية الخطورة. 

في الختام، يظل هذا التحذير واحدًا من أهم التحذيرات الأمنية الصادرة مؤخرًا من وزارة الخارجية الأميركية، وهو يعكس التصعيد الراهن في الشرق الأوسط وتأثيراته على المدنيين والمقيمين هناك، مؤكدًا أهمية متابعة آخر التحديثات الأمنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمن هم في تلك الدول أو ينوون السفر إليها.

امريكا الخارجية الامريكية عاجل عواجل الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

مصطفي شوبير

قرار صادم من إدارة الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير مع الفريق

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

مهيب عبد الهادي

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن أحقية الأهلي في بطولة الدوري للموسم الماضي

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

ترشيحاتنا

رئيس جامعة كفر الشيخ

تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة كفر الشيخ ومديرية الصحة| صور

طاقم الإسعاف والطوارئ بالغربية

شاهد.. طاقم إسعاف بالغربية يعيد 140 ألف جنيه لمصاب عقب إنقاذ حياته

محافظ الغربية

محافظ الغربية: النقابات المهنية عمود أساسي لدعم مسيرة التنمية وخدمة المواطن

بالصور

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فراخ مقرمشة بصوص كريمي بالفلفل الأسود .. المقادير والطريقة

فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود
فراخ مقرمش بصوص كريمي بالفلفل الأسود

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد