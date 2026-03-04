الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها: غادروا الشرق الأوسط فوراً

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرًا عاجلًا لمواطنيها الموجودين في منطقة الشرق الأوسط (Middle East) تدعوهم فيه إلى مغادرة أكثر من 12 دولة فورًا باستخدام أي وسائل نقل تجارية متاحة، وذلك بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة وارتفاع المخاطر الأمنية بشكل كبير.

وفق هذا التحذير، الذي نشرته شبكة “سي إن إن بالعربية” وغيرها من المصادر الإخبارية، فإن السلطات الأميركية أبدت قلقها من تصاعد التوترات الأمنية بعد هجمات وصراعات عسكرية واسعة في أجزاء من المنطقة، ما دفعها إلى إصدار توجيه واضح بضرورة المغادرة لحماية سلامة مواطنيها.

تشمل قائمة الدول التي طالبت واشنطن الأميركيين بمغادرتها سريعًا البحرين، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، الضفة الغربية وغزة، الأردن، الكويت، لبنان، عُمان، قطر، السعودية، سوريا، الإمارات، واليمن.

ويأتي هذا التحذير في ظروف إقليمية شديدة التعقيد، إذ تتصاعد الأحداث الأمنية في المنطقة بعد ما وصفته وسائل إعلام عالمية بزيادة في التوترات العسكرية، وتأثيرات سلبية على حركة السفر المدني في بعض الدول. يُشار إلى أن العديد من المطارات في المنطقة شهدت تأثيرات كبيرة على الرحلات الجوية، بما في ذلك إغلاق أجزاء من المجال الجوي وتأجيل أو إلغاء مئات الرحلات، ما أدى إلى صعوبات تواجه المسافرين الراغبين في المغادرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية، عبر مورا نامدار، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون القنصليات، في منشور نشرته على منصة “X”، أن هذا التوجيه يأتي في ظل ما وصفته بـ “مخاطر أمنية جسيمة” تهدد سلامة الأميركيين في تلك الدول، وأن عليهم الاستفادة من أي وسيلة نقل تجارية متاحة للمغادرة.

كما أشارت تقارير أمريكية وأجنبية إلى أن حجم التوتر في المنطقة دفع بعض السفارات الأميركية إلى سحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من بعض العواصم، تحسبًا لتدهور الأوضاع الأمنية أكثر. وقد تكون هذه الإجراءات مؤشراً على مدى القلق الأميركي من تطورات محتملة قد تؤثر على الاستقرار في المنطقة.

هذا التحذير دفع العديد من المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط إلى ترتيب مغادرة مناطق التوتر بأسرع ما يمكن، رغم الصعوبات التي يواجهونها نتيجة الاضطرابات في السفر الجوي وتعطل حركة النقل، مما يعكس مدى جدية الولايات المتحدة في نصح رعاياها بتقليل تواجدهم في أماكن تعتبرها عالية الخطورة.

في الختام، يظل هذا التحذير واحدًا من أهم التحذيرات الأمنية الصادرة مؤخرًا من وزارة الخارجية الأميركية، وهو يعكس التصعيد الراهن في الشرق الأوسط وتأثيراته على المدنيين والمقيمين هناك، مؤكدًا أهمية متابعة آخر التحديثات الأمنية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمن هم في تلك الدول أو ينوون السفر إليها.