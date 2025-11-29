ربنا يسعد قلبك.. أحمد زاهر يهنئ أروى جودة بزواجها

شارك الفنان أحمد زاهر، صورا من حفل زفاف الفنانة أروى جودة، ليلة أمس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرص زاهر على تهنئة أروى جودة، وكتب عبر خاصية الاستوري: “مليون مبروك يا أروى ربنا يسعد قلبك ويهنيكي يارب”.

ستوري أحمد زاهر

واحتفلت الفنانة المصرية أروى جودة مساء أمس بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

أجواء حفل زفاف أروى جودة

شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

حضور فني لافت

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل لتهنئة أروى، من بينهم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم بها صداقات قوية، وقدّموا لها كلمات التهنئة متمنّين لها حياة سعيدة مستقرة.

فرحة العروس

وعبّرت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها الاحتفال أو قدّم لها التهاني.

ختام الحفل

اختُتمت السهرة بأغنيات راقصة شارك فيها العروسان وضيوفهما، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.