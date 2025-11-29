معرض فنون خط وأمسية شعرية في ثاني أيام مهرجان الأقصر للشعر العربي

شهدت مدينة الأقصر في ثاني أيام مهرجان الأقصر للشعر العربي افتتاح معرض فنون الخط العربي، الذي ينظمه بيت الشعر بالأقصر بالتعاون مع مكتبة مصر العامة فرع الأقصر، بمشاركة نخبة من فناني الخط العربي من مختلف محافظات مصر، تحت إشراف قوميسير المعرض الدكتور الفنان خالد البعو.

يأتي المعرض في إطار حرص بيت الشعر بالأقصر على تأكيد الهوية العربية، وترسيخ قيم الجمال في نفوس الجمهور، واستمرارًا لنهجه في التكامل بين الفنون والآداب، تأكيدًا لقيم الحق والخير والجمال التي يحملها كلٌّ من الشعر والخط العربي في جوهرهما.

بعد افتتاح المعرض، تحدّث الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر مرحِّبًا بضيوف الملتقى من الفنانين والشعراء والمبدعين، ومؤكدًا قيمة الفنون وتكاملها في تغذية الوجدان وصون الهوية العربية، وأشار القباحي إلى أن بيت الشعر بالأقصر حريص على عقد شراكات ثقافية متواصلة مع مختلف المؤسسات المعنية بالعمل الثقافي في الأقصر وسائر ربوع مصر، حيث سبق له التعاون مع مكتبات مصر العامة في الإسكندرية ومرسى مطروح ودمنهور، في تجارب تؤكد – كما قال – أن العمل الثقافي الحقيقي يحتاج إلى تكامل المنصات وتضافر الجهود. كما وجّه الشكر لجامعة الأزهر وللدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة على التعاون في تنظيم دورة علوم العروض للناطقين بغير العربية، باعتبارها نموذجًا لتوسيع أثر الثقافة العربية خارج نطاقها الجغرافي واللغوي.

وكان بيت الشعر بالأقصر قد أعلن في وقت سابق اختياره الفنان الدكتور أحمد محمد سمير، مدرس التصميم الجرافيكي بكلية الفنون الجميلة – جامعة الأقصر، مشرفًا عامًا على الأنشطة الفنية والمعارض ببيت الشعر، في خطوة تستهدف إرساء تقاليد فنية راسخة داخل برامج البيت، وربط الحركة الشعرية بمختلف أشكال التعبير البصري.

من جانبه، عبّر الدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر، عن تقدير المكتبة ومركز الأقصر للتراث الحضاري للدور الذي يقوم به بيت الشعر بالأقصر في خدمة الثقافة والإبداع، موضحًا أن هذا التعاون يعكس ثقة متبادلة بين المؤسستين ورغبة مشتركة في جعل الأقصر منصة فاعلة للفنون والآداب. كما رحّب حساني بوفد دائرة الثقافة بالشارقة برئاسة سعادة عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة، و محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، مؤكدًا أن هذه الشراكة مع إمارة الشارقة تضيف بُعدًا عربيًّا مهمًّا لرسالة المهرجان، وتعكس رؤية متكاملة لدعم الشعر والثقافة في العالم العربي.

وفي ختام اليوم، شهد الجمهور الأمسية الشعرية الثانية للمهرجان، التي أدارها الشاعر عبيد عباس، حيث استمع رواد بيت الشعر وزوار المعرض إلى قراءات شعرية لعدد من الشعراء: إبراهيم المعداوي، أحمد الجميلي، عبدالرحمن مقلد، علاء جانب، محمد منصور الكلحي، ومختار عيسى، واختتم الحفل بعرض فني لفرقة الفنون الشعبية.