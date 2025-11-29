حلمي عبد الباقي يعبر عن حزنه من حملات الإساءة لتشويه صورته

أعرب الفنان حلمى عبد الباقى عن حزنه من حملات الإساءة التى تسعى لتشويه صورته أمام جمهوره والرأى العام، وذلك بعد تقدمه ببلاغضد الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين موضحا انه لم يقصر فى عمله داخل النقابة لحل أزمات الأعضاء.

وقالحلمى عبد الباقى عبر «فيس بوك»: «إخوانى وأخواتى أعضاء الجمعية العمومية.. أود أن أوضح لحضراتكم أن ما يتم ترويجه مؤخرًا من حملات ممنهجة بهدف الإساءة لصورتى أمام الرأى العام ومحاولة الزجّ باسمى فى وقائع لا تمت للنقابة بصلة».

واستكمل: «ما يتم تداوله هو أمر عارٍ تمامًا من الصحة، البلاغ الذى تقدمتُ به كان بشأن واقعة سبّ وإهانة شخصية موجّهة لى أنا، ولا علاقة له بعمل النقابة من قريب أو بعيد، ومن يقبل على نفسه التلفظ بتلك العبارات، فهو وحده المسؤول عنها أمام الله وأمام القانون».

وتابع: “لقد شرّفنى الله بخدمتكم داخل النقابة، وبذلتُ ما فى وسعى دون تقصير يومًا واحدًا، وسجلات العمل شاهدة على ذلك، وضميرى المهنى يشهد أمام الله أننى لم أسع يومًا لهدم النقابة أو الإضرار بها، بل كنت وما زلت شريكًا فى كل نجاح تحقّق”.

واختتم منشوره، قائلًا: «ما أقوله اليوم ليس دفاعًا عن نفسى بقدر ما هو احترام لكم... أنتم من تقيّمون، وأنتم من تشهدون، وأؤكد مجددًا أن الحق سيظهر، وثقتى بالله ثم بكم كاملة».