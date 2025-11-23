مش هسيب حقي.. القصة الكاملة لخلاف حلمي عبدالباقي مع نقيب الموسيقيين

أثار وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي الجدل خلال الساعات الماضية ، بعد ان ظهر فى فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ليرد فيه المقطع المتداول من اجتماع مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب مصطفي كامل، وما تضمنه من اتهامات بالتقصير.

وقال حلمي عبد الباقي فى الفيديو: “لكل اخواتي اعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن الموسيقية حابب اتكلم فى كذا حاجة صغيرة واترددت كتير قبل ما اعمل دا بس انا راجل تلقائي ولما بحب اتكلم بتكلم وناس كتير لما شافوا الفيديو المتداول اللى كان داخل النقابة لاموني انا متكلمتش .. الحقيقة انا مش باخد فرصة انى ارد ودايما الكلام بيتقطع عليا انا رديت بس على النقطتين اللى اتوجهوا ليا عن موضوع الإسكان وموضوع نادي المنصورة”.

واستكمل حلمي عبد الباقي حديثه عن مجهوده الكبير الذى قدمه على مدار اعوام ، معلقا: “انا عايز اسأل الجمعية العمومية هو حلمي عبد الباقي قصر فى ايه معاكم؟ انا من ايام هاني شاكر وانا ماسك لجنة الخدمات وكان واضح المجهود الكبير اللى عملته فى فترة كورونا والموضوع كان مفيد جدا وموضوع التربية النوعية انا اعترضت وقولت لازم كارنيه”.

واختتم حلمي عبد الباقي حديثه ، برسالة للنقيب مصطفي كامل قائلا: “بإختصار اى اعتراض على اى قرار فى النقابة يعتبر هدم ومع كل المجهود الكبير اللى بقدمه ، اتفاجيء بتسجيل صوتي بتهان وبتسب فيه بكلام صعب اوي انه يتقال على حلمي عبد الباقي لان انت عارف ان انا جدع وراجل ومش جبان ولما وقفت معاك وقت الانتخابات ولفيت بيك مصر كلها كان الفضل لربنا ثم انا ثم ناس اخرين وانت توقعت انى بعمل دا عشان ابقي نقيب واتعاملت معايا على الأساس دا بس انا مش هسكت ومش هسيب حقي ولو سيبت حقي يبقي اموت احسن ”.

مصطفي كامل يتهم اعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية بالتقصير

وقد نشر الفنان مصطفى كامل، مقطع فيديو مباشر، عبر فيسبوك، من اجتماعه مع مجلس نقابة المهن الموسيقية في 17 نوفمبر، بمقر النقابة العامة.

وخلال المقطع، ظهر مصطفى كامل منفعلا على أعضاء مجلس النقابة متهما الكثير منهم بالتقصير بشكل عام، وألقى اللوم على وكيل النقابة د. أحمد أبو المجد، متهما إياه بالتقصير في الحضور للنقابة والعمل على خدمة أعضاءها.

واستنكر مصطفى كامل، في الاجتماع بلوغ إيرادات النقابة من محافظة بورسعيد 27 ألف جنيه شهريا فقط، وعدم وجود المضبطة في الكثير من الأوقات، كذلك فتح ملف تأجير نادي المنصورة بمبلغ 35 ألف جنيه شهريا، في حين الأفراح تقام فيه بـ نصف مليون جنيه.

واتهم مصطفى كامل، كثير من أعضاء المجلس بالتقصير وافتعال مؤامرات لهدم النقابة، وأحال الأمر للتحقيق في الشئون القانونية.