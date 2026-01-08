أعلن مراسل “القاهرة الإخبارية”، فى نبأ عاجل، عن اشتباكات حادة بين الجيش السوري وقسد في محيط معبر الزهور بحلب.

ووجّه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي عمومًا، والغرب خصوصًا، بـ"تحمل مسئولية أخلاقية تجاه الأكراد الذين قاتلوا تنظيم داعش بشجاعة وحققوا نجاحًا في مواجهته".

وفي تغريدة له، قال «ساعر»: «القمع المنهجي والقاتل الذي تتعرض له مختلف الأقليات في سوريا يتناقض بشكل واضح مع الوعود التي تتحدث عن قيام ما يسمى بسوريا جديدة».

وأضاف وزير خارجية الاحتلال في تغريدته قائلاً: «هذه الممارسات تقوض أي ادعاءات بالإصلاح أو التغيير».







