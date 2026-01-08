مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

البروكلي من الخضروات الغنية بالفوائد، ويمكن تقديمه بطرق متنوعة ولذيذة تناسب الكبار والأطفال.

أفكارًا مختلفة لتقديم البروكلي:



طرق صحية وبسيطة

بروكلي مسلوق على البخار مع رشة ملح ولمسة ليمون أو زيت زيتون.

بروكلي سوتيه بالثوم وزيت الزيتون أو الزبدة الخفيفة.

بروكلي بالفرن متبل بالبابريكا والكمون والفلفل الأسود حتى يصبح مقرمشًا.



طرق مبتكرة للتقديم

سلطة البروكلي مع الذرة، الجزر المبشور، والمايونيز أو الزبادي.

بروكلي بالجبنة (تشيدر أو موزاريلا) كطبق جانبي محبوب للأطفال.

شوربة البروكلي الكريمية مع البصل والبطاطس وقليل من الكريمة.



أطباق رئيسية بالبروكلي



مكرونة بالبروكلي مع صوص أبيض أو صلصة الطماطم.

أرز بالبروكلي مع صدور دجاج أو جمبري.

كفتة بروكلي مع البطاطس والبيض تُشوى أو تُقلى خفيفًا.

أفكار سريعة.

أومليت البروكلي مع الجبن.

بروكلي مقلي بالبقسماط كأصابع مقرمشة.

بروكلي مع البيض المسلوق كوجبة خفيفة مشبعة.