قافلة المساعدات الإنسانية "زاد العزة" الـ112 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس متقلب وأمطار رعدية
ريال مدريد يُحاول الثأر من أتليتكو في موقعة نصف نهائي السوبر الإسباني
سوريا.. قوى الأمن الداخلي تنفذ عملية أمنية في حي الورود بريف دمشق
أحسن مذيعات الوطن العربي.. شريف مدكور يدعم لما جبريل بعد استقالتها من إكسترا نيوز
حلا شيحة بالحجاب وتوجه رسالة مؤثرة لجمهورها عن التوبة
آية قرآنية أثارت خوف الصحابة وقلقهم فور نزولها.. علي جمعة يكشف عنها
الجيش اللبناني: خطتنا لحصر السلاح دخلت مرحلة مُتقدمة
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 18 رحلة أوروبية اليوم ضمن حركة سياحية نشطة
سفير السعودية باليمن يلتقي وفدا من المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض
رابط استمارة الثانوية العامة 2026 .. ترقبوا تفعيله هنا خلال أيام
لا تنتظر الاختراق .. 8 إعدادات واتساب يجب تفعيلها اليوم لحماية حسابك
بالصور

مش بس مسلوق.. طرق مبتكرة لتقديم البروكلي بمذاق شهي

بروكلي
بروكلي
ريهام قدري

البروكلي من الخضروات الغنية بالفوائد، ويمكن تقديمه بطرق متنوعة ولذيذة تناسب الكبار والأطفال. 

 أفكارًا مختلفة لتقديم البروكلي:
 

 طرق صحية وبسيطة
بروكلي مسلوق على البخار مع رشة ملح ولمسة ليمون أو زيت زيتون.

بروكلي سوتيه بالثوم وزيت الزيتون أو الزبدة الخفيفة.

بروكلي بالفرن متبل بالبابريكا والكمون والفلفل الأسود حتى يصبح مقرمشًا.
 

طرق مبتكرة للتقديم
سلطة البروكلي مع الذرة، الجزر المبشور، والمايونيز أو الزبادي.

بروكلي بالجبنة (تشيدر أو موزاريلا) كطبق جانبي محبوب للأطفال.

شوربة البروكلي الكريمية مع البصل والبطاطس وقليل من الكريمة.
 

 أطباق رئيسية بالبروكلي


مكرونة بالبروكلي مع صوص أبيض أو صلصة الطماطم.
أرز بالبروكلي مع صدور دجاج أو جمبري.

كفتة بروكلي مع البطاطس والبيض تُشوى أو تُقلى خفيفًا.
 أفكار سريعة.

أومليت البروكلي مع الجبن.
بروكلي مقلي بالبقسماط كأصابع مقرمشة.

بروكلي مع البيض المسلوق كوجبة خفيفة مشبعة.

