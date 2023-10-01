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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة جديدة وشهية.. طريقة عمل كب كيك البروكلي بالجزر والجبنة الشيدر

كب كيك البروكلي بالجزر
كب كيك البروكلي بالجزر والجبنة الشيدر

كب كيك بروكلي بالجزر والجبن الشيدر واحدة من ألذ وأطيب الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، للكبار والصغار، وفيما يلي خطوات عمل بروكلي بالجبنة الشيدر.


طريقة عمل بروكلي بالجبنة الشيدر
 

المقادير:

-  1 رأس بروكلي كبير
‏- كوب جبن شيدر مبشور
‏-  ½ كوب خبز طازج مقطع
‏-  ¼ كوب بصل مبشور
‏-  ¼ كوب مايونيز
‏-  2 بيض مخفوق
‏-  ½ 1 معلقة صغيرة برش ليمون
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ¼ معلقة صغيرة فلفل اسود

 

طريقة التحضير:

يوضع مقدار كوبين ماء في قدر مع مصفاة مخصصة ويغلى. 

تتم إضافة البروكلي للمصفاة ليطبخ بالبخار لمدة 5 دقائق، حتى يطرى فقط، ثم يشطف بالماء البارد. 

يقطع البروكلي بشكل ناعم بحيث يملأ من كوبين إلى كوبين ونصف.

يوضع البيض المخفوق والخبز المقطع في وعاء كبير ويمزجان حتى يترطب الخبز تماماً. 

تتم إضافة البصل المبشور والمايونيز والجبن، ويرش الليمون والملح والفلفل ويضاف البروكلي المفروم.

يسخن الفرن إلى 350 درجة، وتدهن صينية خبز الكب الكيك بزيت الزيتون، ويوزع خليط البروكلي فيها، وتخبز لمدة 25 دقيقة حتى تنضج وتحمر من الأعلى.

كب كيك كب كيك البروكلي بروكلى جزر جبنة شيدر

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