الأعراض كشفت الكارثة.. التفاصيل الكاملة لوفاة أب بعد تناوله فسيخًا فاسدًا بالمطرية

أثارت واقعة وفاة الأب وتسمم أسرته في المطرية بسبب الفسيخ والأسماك المملحة جدلا كبيرا فإن عند إعدادها أو شرائها من مصادر غير موثوقة.

إذ يعد الفسيخ من أكثر الأطعمة ارتباطًا بحالات التسمم الغذائي الحاد في مصر.

ويكمن الخطر الرئيسي في احتمالية تلوث الفسيخ ببكتيريا الكلوستريديوم بوتيولينوم، وهي بكتيريا لاهوائية تنمو في الأسماك غير المُملحة أو المخزنة بطريقة خاطئة، وتفرز سمًّا عصبيًا شديد.

الخطورة قد يؤدي إلى:



شلل في العضلات

صعوبة في التنفس والبلع

هبوط حاد في الدورة الدموية

الوفاة في حال تأخر العلاج

وتظهر أعراض التسمم عادة خلال ساعات أو أيام قليلة من تناول الفسيخ، وتشمل القيء الشديد، الإسهال، آلام البطن، زغللة العين، الدوخة، وضعف العضلات، وهي أعراض تطورت سريعًا في واقعة المطرية، ما استدعى نقل الأسرة إلى المستشفى في حالة حرجة.



ويؤكد الأطباء أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، وهو ما يفسر تدهور حالة الطفلة المصابة التي لا تزال تصارع للبقاء، نظرًا لضعف جهازها المناعي مقارنة بالبالغين.



وتعيد هذه المأساة التحذير من الاستهانة بتناول الفسيخ، خاصة المصنع أو المباع خارج الرقابة الصحية، حيث قد تتحول وجبة تقليدية إلى كارثة صحية تهدد حياة أسرة كاملة في لحظات.