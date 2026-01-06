طريقة عمل الكفتة بربع كيلو لحمة مفرومة.. وصفة اقتصادية

تعد الكفتة من الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار، ويمكن تحضيرها بسهولة وبمكونات بسيطة تناسب الميزانية.

إليكِ طريقة عمل الكفتة باستخدام ربع كيلو

لحمة مفرومة بخطوات واضحة ونتيجة مضمونة.



المكونات:

ربع كيلو لحمة مفرومة

بصلة متوسطة مبشورة ومصفّاة جيدًا

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ربع ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بقسماط أو عيش فينو مطحون (اختياري للتماسك)

طريقة التحضير:

في وعاء عميق، تُخلط اللحمة المفرومة مع البصل المبشور جيدًا بعد عصره من الماء.

يُضاف الثوم والبقدونس وجميع التوابل، ثم تُعجن المكونات جيدًا حتى تتجانس.

تُشكَّل الكفتة حسب الرغبة (أصابع أو أقراص).

تُرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت، أو تُشوى على الجريل.

تُدخل الفرن الساخن على درجة حرارة 180 لمدة 20–25 دقيقة حتى تنضج وتتحمر.

نصيحة:

للحصول على كفتة طرية ومتماسكة، يُفضَّل ترك الخليط في الثلاجة لمدة 15 دقيقة قبل التشكيل.

ويمكن تقديم الكفتة ساخنة مع الأرز أو العيش البلدي والسلطة، لتكون وجبة متكاملة وسريعة التحضير.