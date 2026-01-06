طريقة عمل الفول الحيراتي.. وصفة شتوية سريعة بطعم البيوت القديمة

يعد الفول الحيراتي من أشهر أكلات الشتاء الشعبية التي ارتبطت بالمناطق الريفية والبيوت المصرية البسيطة، ويتميز بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، خاصة في الأيام الباردة. ويعتمد هذا الطبق على الفول البلدي المطهو مع الخضروات والتوابل ليمنح الجسم طاقة ودفئًا



طريقة عمل الفول الحيراتي:

يغسل الفول جيدًا ثم يُنقع في الماء عدة ساعات، ويفضل من الليلة السابقة. في قدر على النار يُوضع الفول مع ماء جديد ويُترك حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفف النار ويُترك حتى ينضج تمامًا.

بعد ذلك يُضاف البصل المفروم والطماطم المقطعة، مع الثوم والكمون والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة القليل من الشطة حسب الرغبة. يُترك الخليط على نار هادئة حتى تتجانس المكونات ويثقل القوام.

ويُقدم الفول الحيراتي ساخنًا، مع الخبز البلدي والليمون، ويمكن تزيينه برشة زيت زيتون أو طحينة حسب الذوق.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفول الحيراتي وجبة متكاملة تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، لاحتوائه على البروتين النباتي والألياف، ما يجعله خيارًا صحيًا ومناسبًا للعائلة في فصل الشتاء.