سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي في كاراكاس
بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
تهم مرتبطة بالإرهاب وتهريب الكوكايين.. تفاصيل محاكمة مادورو بالولايات المتحدة
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر أو تداول محتوى خادش للآداب العامة
تصل لحد الصقيع.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية اليوم وتحذر السائقين
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026
من فرنسا.. حسين لبيب يتحرك لإنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفول الحيراتي.. وصفة شتوية سريعة بطعم البيوت القديمة

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
ريهام قدري

يعد الفول الحيراتي من أشهر أكلات الشتاء الشعبية التي ارتبطت بالمناطق الريفية والبيوت المصرية البسيطة، ويتميز بمذاقه الغني وقيمته الغذائية العالية، خاصة في الأيام الباردة. ويعتمد هذا الطبق على الفول البلدي المطهو مع الخضروات والتوابل ليمنح الجسم طاقة ودفئًا


طريقة عمل الفول الحيراتي:

 يغسل الفول جيدًا ثم يُنقع في الماء عدة ساعات، ويفضل من الليلة السابقة. في قدر على النار يُوضع الفول مع ماء جديد ويُترك حتى يبدأ في الغليان، ثم تُخفف النار ويُترك حتى ينضج تمامًا. 

بعد ذلك يُضاف البصل المفروم والطماطم المقطعة، مع الثوم والكمون والملح والفلفل الأسود، ويمكن إضافة القليل من الشطة حسب الرغبة. يُترك الخليط على نار هادئة حتى تتجانس المكونات ويثقل القوام.

ويُقدم الفول الحيراتي ساخنًا، مع الخبز البلدي والليمون، ويمكن تزيينه برشة زيت زيتون أو طحينة حسب الذوق.

ويؤكد خبراء التغذية أن الفول الحيراتي وجبة متكاملة تمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، لاحتوائه على البروتين النباتي والألياف، ما يجعله خيارًا صحيًا ومناسبًا للعائلة في فصل الشتاء.

